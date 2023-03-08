الرئيس السيسى يستقبل وزير الدفاع الأمريكى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، "لويد أوستن" وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق له، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، و"دانيال روبنشتاين" القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.
الرئيس السيسى يستقبل وزير الدفاع الأمريكىالأربعاء، 08 مارس 2023 03:14 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى يستقبل وزير الدفاع الأمريكى
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