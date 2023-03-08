ميناء دمياط يستقبل 10سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط. معتر الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12484 طنا، تشمل 3550 طن يوريا، و228 طن بصل، و487 طن أسمنت معبأ، و3945 طن أسمنت صب و4274 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 10139 طن تشمل : 1950 طن قمح و 650 طن مولاس و 212 طن تفاح و 679 طن خشب زان و 1034 طن ابلاكاش و 4714 طن حديد و 800 طن خردة و 100 طن زيت طعام.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1682 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 352 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3571 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52030 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 138562 طنًا.



كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2634 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4650 شاحنة.