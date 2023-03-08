"ميناء الإسكندرية" تعقد مؤتمرًا للمجتمع المينائي بشأن تيسير حركة التجارة

الإسكندرية أسماء على بدر

عقدت الهيئة العامه لميناء الإسكندرية برئاسه اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة مؤتمرًا تحت عنوان "تيسير حركة التجارة المصرية على مجتمع التجاره والأعمال" تحت رعايه اللواء بحري رضا إسماعيل - رئيس قطاع النقل البحري - وذلك لمناقشه المعوقات والمشكلات التي تواجه الشركات العامله بالميناء وسبل تذليلها لزيادة وتعظيم حركه التداول للسفن والبضائع ورفع الكفاءه التشغيلية.

وشهد المؤتمر حضورا كثيفا من أعضاء المجتمع المينائي من غرفة ملاحة الإسكندرية والتوكيلات الملاحية وشركات الشحن والتفريغ، والجهات الحكومية المختلفة ممثلة في مصلحه الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والإدارة العامه لشرطه الميناء.

بدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية من رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ورئيس قطاع النقل البحري، ثم تم فتح باب النقاش وطرح الملاحظات والاستفسارات والمقترحات، وتم التوافق حول العديد من الرؤى التي من شأنها دعم الكفاءة التشغيلية وحسن إداره العمل، وتقليل التكدسات، وزياده حجم التبادل التجاري.