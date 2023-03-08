مشكلات المرأة العاملة وورش فنية فعاليات ثقافية فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، حلقة بحثية بعنوان "مشكلات المرأة العاملة" بقصر ثقافة الشاطبى، ضمن احتفالاتها باليوم العالمى للمرأة.

تحدثت بالحلقة دكتورة أسماء عباس، أستاذ الاجتماع بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية، عن اتجاه المرأة العاملة إلى العمل وتأثير ذلك على الأبناء وتنشئتهم الاجتماعية، الأمر الذى يصعب عليها التواصل معهم نتيجة انشغالهم بوسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، وقد تناولت دكتورة إيمان أحمد عضو المجلس القومى للمرأة، المشكلات الصحية التى تواجهها المرأة العاملة والتى تبدأ مع فترة الحمل والرضاعة، هذا بالإضافة إلى الضغط العصبى التى تتعرض له حتى تتمكن من إنجاز عملها والعودة إلى أعمال المنزل وأعبائه الأمر الذى قد يتسبب فى إصابتها بأمراض الضغط والسكر والأورام السرطانية.

ومن الناحية النفسية أشارت أن المرأة تتأثر بكثرة الضغوط ما بين تربية الأبناء والعمل، مما يسبب لها اكتئاب وصراعات، مشيرة إلى ضرورة التعامل مع الأمور بروية حتى لا يأتى ذلك على حساب صحتها.

واختتم دكتور إبراهيم عبد الله المستشار الإعلامى الحديث بالمشكلات الاقتصادية للمرأة، مؤكدا على ضرورة تمكينها اقتصاديا وتعليمها حرفا بسيطة، كى يصبح لها دورا فى المجتمع وتتمكن من زيادة دخلها المادى لتبدأ مشروعها الخاص.

جاءت الحلقة ضمن خطة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، ونشاط ثقافة الشباب والعمال التابعة لإدارة الدراسات والبحوث بثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

وضمن الفعاليات الثقافية التى ينفذها الفرع بمدينة بشاير الخير، أقام بيت ثقافة القبارى محاضرة بعنوان " حكم الدين فى تنظيم الأسرة" تحدث خلالها الشيخ خالد خلف عن الفرق بين التحديد وتنظيم الأسرة، وأهم الخطوات من أجل حياة أفضل، تلاها لقاءا حول طرق ترشيد استهلاك المياة، هذا إلى جانب ورشة لتصميم مدفع رمضان بقماش الخيامية وخامات معاد تدويرها، تدريب هند محمد مسئول نادى المرأة.

وفى مدرسة محمد محمود أقيمت ورشة تصميم برواز باستخدام الكرتون والفوم الجليتر والكانسون الملون، تدريب الفنانة نجلاء فتحى مدير بيت ثقافة القباري.

تلاها محاضرة توعوية لإدارة الوعى البيئى بالصرف الصحى حول ارشادات استخدام دورات المياة بالطريقة الصحيحة وأخيرا مسابقة وتوزيع جوائز على الفائزين.

من ناحية أخرى أقام قصر ثقافة برج العرب محاضرة بعنوان " الحفاظ على التراث الشعبي" تحدثت خلالها هدى جابر رئيس باحثى ثقافة الإسكندرية، عن مفهوم التراث وما يميزه وكيف انتقل من الأجداد إلى الأحفاد.

كما تناولت أهمية مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم والتى تعد من أقدم العادات كشراء الفانوس المصنوع من الصاج، والعزومات وكذلك أشهر الأكلات المصرية التى تقدم به وفى الأعياد.

هذا وقد نفذ بيت ثقافة بولكلى ورشة تصميم زينة رمضان ضمن ورش الأشغال اليدوية بمدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، تدريب الفنانة غادة طلعت وإشراف سلوى أحمد مدير البيت.

كما أقام قصر ثقافة برج العرب ورشة تصميم مدفع رمضان باستخدام الكرتون والجليتر والزجاجات الفارغة إشراف دولت شبل ضمن نشاط مرسم الطفل، بينما أقام بيت ثقافة رشدى ورشة تصميم فانوس بالكوريشه بمدرسة مجمع سيدى بشر تدريب الفنانة إيمان فؤاد، هذا إلى جانب ورشة عمل أشكال بالطين الأسوانى للفنان عمر بدران.