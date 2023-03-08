مواجهات بين فلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في رام الله

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اندلعت مواجهات بين مواطنين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عقب اقتحامها منطقة "بيتونيا" في مدينة رام الله.



واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة، ولاحقت الفلسطينيين، واندلعت مواجهات معها قبل أن تصادر دراجة نارية، وتقوم بالانسحاب باتجاه معبر "عوفر" القريب.

جرف الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء، أراضى شمال شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان "إن آليات وجرافات الاحتلال توغلت شرق بلدة "القرارة" شمال شرق خان يونس، وقامت بأعمال تجريف وتخريب فى ممتلكات المواطنين الزراعية وتسويتها بالأرض".

واستهدفت قوات الاحتلال كذلك مراكب الصيادين في بحر بلدة "بيت لاهيا"، والأراضي الزراعية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وفتحت زوارق الاحتلال النار صوب مراكب الصيادين العاملة قبالة شاطئي منطقتي السودانية والواحة غرب "بيت لاهيا"، ما أجبر الصيادين على التراجع باتجاه الشاطئ خشية على حياتهم.

وأطلق جنود الاحتلال المتمركزون داخل مواقعهم وثكناتهم العسكرية شمال القطاع، النار صوب أراضي المواطنين الزراعية القريبة شرق بلدة "بيت حانون" دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.