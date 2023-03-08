مصرع 4 وإصابة شاب فى الدقهلية فى تصادم مروع بين موتوسكيل وتروسيكل

الدقهلية - شريف الديب

لقي 4 شباب مصرعهم، وأصيب شاب في حادث مروع على طريق تلبانه جديده الهالة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، في حادث تصادم وقع بين تروسيكل وموتوسيكل وجري نقل جثامين الضحايا إلي مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

تلقي اللواء مدير امن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة بوقوع حادث تصادم على طريق "تلبانة – جديدة الهالة" في تصادم تروسيكل ومتوسيكل.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة المقدم عبدالحميد الشورى، رئيس المباحث، وهرعت سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وجري نقل جثامين 4 شباب إلي مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وقال مصدر طبي إن الحادث أسفر عن وفاة 4 شاب ونقلت سيارات الإسعاف 4 منهم إلي مشرحة مستشفى الطواري بجامعة المنصورة، لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنهم، كما جري نقل شاب مصاب لعلاجه، وجاري تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.