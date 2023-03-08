مصرع شخص فى حادث تصادم بالشرقية

لقى شخص مصرعه، اليوم، إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة بدراجة بخارية بطريق" الإبراهيمية _ ههيا "أمام مستودع الأنابيب، بنطاق مركز الإبرهيمية بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الإبراهيمية المركزى وإخطار النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائى، يفيد ورود إشارة مستشفى الإبراهيمية المركزى بوصول " أحمدف ص" 48 عاما مقيم الإبراهيمية جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

فيما تبين من التحريات الأولية ورود إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق الإبراهيمية أمام مستودع الأنابيب ومصرع شخص بنطاق مركز الإبراهيمية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية ومصرع قائد الدراجة متأثرا باصابته، تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل جثة المتوفى إلى مستشفى الإبراهيمية، وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.

وفى سياق متصل لقى مسن مصرعه أثناء عبوره الطريق بنطاق محافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزى وإخطار النيابة العامة تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائى، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول " مصطفى م ح ص" 67 عاما مقيم منيا القمح، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

فيما تبين من التحريات الأولية ورود إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة بشخص بطريق " بلبيس- السلام" وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص إصطدام سيارة بشخص أثناء عبوره الطريق، ولقى مصرعه فى الحال، تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل جثة المتوفى إلى مستشفى بلبيس، وتم رفع أثار الحادث من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.