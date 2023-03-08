مصرع شخصين في حادث تصادم سيارة نقل بدراجة بخارية بالدقهلية

لقى شخصان مصرعهما نتيجة حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية كانوا يستقلونها على طريق المطرية بورسعيد الجديد

وتلقي مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة المطرية، وسيارات الاسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين من الفحص مصرع شخصين، هما إبراهيم الغياتي 32عامًا مقيم قرية النسايمة، ومحمد محمد يوسف شطا 40 عامًا، مقيم قرية الضهير

وتم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى المطرية العام، وتحرر عن ذلك محضر، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات