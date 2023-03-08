اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 مارس 2023 11:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخصين في حادث تصادم سيارة نقل بدراجة بخارية بالدقهلية

الأربعاء، 08 مارس 2023 11:22 ص
مصرع شخصين في حادث تصادم سيارة نقل بدراجة بخارية بالدقهلية جثة
الدقهلية : محمد الحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخصان مصرعهما نتيجة حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية كانوا يستقلونها على طريق المطرية بورسعيد الجديد 
 
وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية 
 
وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة المطرية، وسيارات الاسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين من الفحص مصرع شخصين، هما إبراهيم الغياتي 32عامًا مقيم قرية النسايمة، ومحمد محمد يوسف شطا 40 عامًا، مقيم قرية الضهير 
 
وتم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى المطرية العام، وتحرر عن ذلك محضر، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
 
 

 

 


حادث تصادم

سيارة نقل

دراجه بخارية

طريق المطريه بورسعيد

النسايمة

الضهير

وفاه شخصين

مستشفي المطريه

مركز شرطة المطرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة