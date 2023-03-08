مجلس أمناء كفر الشيخ يطلب عودة لجنة الإدارة في امتحانات الإعدادية

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور طارق عماره، نائب رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، ورئيس المجلس بمحافظة كفر الشيخ، وعميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، عن دعمه للقرار الوزاري المنظم لمجموعات الدعم المدرسية وخاصة ما جاء بتفويض مجالس الأمناء والآباء والمعلمين في تحديد قيمة تنفيذ المجموعات بالمدارس.

جاء ذلك في اجتماع المجلس بحضور محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وأحمد الشربيني نقيب المعلمين، وأعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمحافظة كفر الشيخ، ومحمد الدفراوي أمين المجلس، وتمت مناقشة العديد من بنود جدول الأعمال ومن أهمها، الإعداد لاحتفالية المديرية بيوم الشهيد بداية الأسبوع المقبل بمشاركة ودعم المجلس.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على التعاون بين المديرية والمجلس، لصالح العملية التعليمية، مثمنا روح التعاون بينهم، مشيدا بالمشاركة المجتمعية سواء من أعضاء المجلس أو العاملين بالتربية والتعليم، لإنجاح المنظومة التعليمية بالمحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد الدكتور طارق عماره، نائب رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، ورئيس المجلس بمحافظة كفر الشيخ، عن تهنئة المجلس للمديرية والمعلمين والطلاب على ما حققوه من نتائج مبهرة في المسابقات على مستوى الجمهورية، بحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة أوائل الطلبة للثانوية العامة على مستوى الجمهورية، والمركز الأول في مجال المبتكر الصغير ،و المركز الثاني في مسابقة الطالب المثالي، والطالبة المثالية، إضافة إلى المشاركة المتميزة في مسابقة أوائل الطلبة بالتعاون مع حزب مستقبل، إضافة للتصدي لظاهرة التدخين والمخدرات من خلال تنفيذ برامج التوعية والتثقيف بعدد 250 مدرسة إعدادية وثانوية على مستوى المحافظة، إضافة لدعم المجلس لمبادرة احمي نفسك إلكترونيا".

واعتمد المجلس التقارير الواردة من بعض مجالس الأمناء بالإدارات التعليمية ومنها إدارة سيدى سالم، حيث وافق المجلس مبدئياً لحين عرضها علي المجلس التنفيذي للمحافظة علي اختيار مدرستين حتى يتم تسميتهما باسم الشهيدين الرائد أحمد ياسر ابواحمد والمقدم محمد سعد الماوي، وكذا إطلاق إسم العمده ابراهيم جاويش علي مدرسة الروضة الثانوية المتبرع بأرض المدرسة.

كما انتهى المجلس بالإجماع إلي ضرورة مطالبة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعودة لجنة الإدارة في امتحانات الشهادة الإعدادية إلى الإدارة التعليمية بدلاً من المديرية، نظراً للمشكلات التي ظهرت في هذا الشأن في امتحانات الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الأول هذا العام.