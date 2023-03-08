حملات نظافة وإزالة إشغالات وتطهير بيارات وزراعة أشجار فى 4 مراكز بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن الرياض وكفر الشيخ وسيدي سالم، وقلين، عدد من الحملات المتنوعة،منها حملات نظافة، و حملات تموينية ، وازالة تعديات على أراضي زراعية وأملاك الدولة، وحملات رفع اشغالات، وتمهيد ورصف الطرق، وزراعة الاشجار، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أشرف اللواء هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، والمهندس وائل عبد الرؤوف نائب رئيس المركز والمدينة، ومدير الاشغالات، ومشرف النظافة والتجميل، على أعمال النظافة ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام ،واستمرار العمل في أعمال الردم والتسوية، وتمهيد وتجريف الطريق العام والمداخل والمخارج و رافد الطريق الدولي.

وتابع رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال التصدي للتعدي في المهد على أرض أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، بحضور نواب رئيس المدينه، ورؤساء الوحدات المحلية القروية، ولجنة المتابعة الميدانية والقسم الهندسي، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما شهد يوسف، ندوة تثقيفية بمدرسة الرياض التجارية المشتركة تحت عنوان "الزواج المبكر وخطره على صحة الفتاة"، تناولت التعريف بالزواج المبكر، والمشاكل الصحية التي تتعرض لها الفتاة من" فقر الدم ،الولادة القيصرية، الإجهاض، اختناق الجنين أثناء الولادة،التهاب بطانة الرحم"، وكيفية الحد من الزواج المبكر، وجرى فتح حوار مع الطالبات، وطرحن العديد من الأسئلة الطبية المتنوعة والتى تم الإجابة عنها، بحضور رضا عبدالعزيز يونس، مدير إدارة الرياض التعليمية، ومحمد الوكيل، مدير فرع المجلس القومى للسكان بكفر الشيخ، ووفاء سلامه، مسئولة الأسرة والسكان، والشيخ أحمد طه، إمام وخطيب بالاوقاف، والشيخ أحمد دحروج، إمام وخطيب بالاوقاف، وجلال السعيد، مدير المدرسة.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، استمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي المحلات التجارية والمخابز والمجازر والمطاعم والكافيهات، وأسفرت عن تحرير 8 محاضر متنوعة، كما تابع أعمال محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية شباس عمير، وتسليك وكسح مياة الصرف الناتجة عن انسداد خط الصرف الصحي.

وتفقد كشك، الادارة الصحية بقلين، لمتابعة أعمال العيادات وتوافر التذاكر وصرف الادوية، والوقوف على مدى تقديم الخدمات للمواطنين، وتابع أعمال النظافة ورفع المخلفات من أماكن تجمعها، ومسح وتسوية الشوارع الرئيسية والفرعية.

تابع غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال الرصف الجاري تنفيذها بشوارع المدينة ووضع طبقة السن بالشوارع المدرجة بالخطة بشوارع المدينة، وتابع أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة، وصيانة واصلاح كشافات الإنارة بقرية سدخميس، و أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة منظومة النظافة، ورفع كفاءة خطوط خفض المنسوب بالقرى، ومتابعة رفع كفاءة الطرق ونظافتها بمركز ومدينة سيدي سالم.

تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الرصف بشارع راضي مرسي النجار،غرب كفر الشيخ، بجانب أعمال النظافة اليومية، وتابع أعمال التطهير لغرف الصرف بشارع القماشين بحي غرب كفر الشيخ، ووجه بتغطية جميع غرف الصرف بأغطية فايبر محكمة بديلة للغطاء الخراساني، والمرور على جميع الغرف، والتأكد من صلاحية جميع الأغطية حفاظاً على سلامة المواطنين، جاء ذلك بإشراف اللواء أشرف بهجت، رئيس حي غرب كفر الشيخ، ومساعد رئيس الحي لشئون النظافة والتجميل.