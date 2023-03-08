قافلة طبية بالمجان تستهدف 118 مريضا من غير القادرين بمستشفى جامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد المستشفى الجامعى بكفرالشيخ ، توقيع الكشف الطبي على 118 مريض ضمن المرضى غير القادرين بقريتى غرب تيرة ومحطة خمسة بالحامول، وقرية الوزير مركز فوة، وقرية ابشان بمركز بيلا، وقرية تيدة مركز سيدى سالم بمحافظة كفرالشيخ، وذلك فى إطار التعاون القائم بين جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

بدأت القافلة فى الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا، حيث تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ واعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك) بتكلفة إجمالية 13 ألف جنيه.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية بمحافظة كفرالشيخ نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر السيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان و بطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.