عميد طب الزقازيق: إصلاح كابل كهرباء بمستشفى الأطفال والخدمة الطبية لم تتأثر

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب جامعة الزقازيق ، انتظام العمل بمستشفي الأطفال بقطاع صدناوي، والإنتهاء من إصلاح كابل الذي تعرض لقطع أثناء أعمال الحفر الجارية بمبني مجاور تابع للقطاع الطبي.

وقال عميد الكلية، في منشور له، انه فور قطع التيار ، علي الفور جري العمل بكابل احتياطي، دون تاثير في الخدمات الطبية، كما تمت الاستعانة بفريق من مهندسين وفنيون من مديرية الكهرباء، و الذين حضروا في دقائق لسرعة إاصلاح العطل.

وأعرب عناني عن شكره لتضافر الجهود من الأطقم الطبية والإدارية بقطاع بالمستشفيات صندوياي والاجهزة التنفيذية بالمحافظة، موضحا انه فور اعلان حالة الطوارئ، دفعت محافظ الشرقية بفرق من الدفاع المدني، وبمديرية الصحة وبمرفق الإسعاف، والذين وصلوا سيارات إسعاف مجهزة بأكسحين للأطفال ووضع خطة بديلة، تتضمن توفير اماكن بديلة بمستشفيات الصحة.

مؤكد ان السرعة في تعامل مع الحدث من خلال تضافر الجهود الاطقم الطبية و الصحة ، لم يستدعي لنقل اي طفل من الحالات المحتجزة، وقام مهندسو الكهرباء بالإستعانة بالخطوط الإحتياطية، طول فترة اعادة إصلاح الكابل الرئيسي، حتي تمت الإنتهاء من كافة الإصلاحات.