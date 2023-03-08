طالب من الوادى الجديد يفوز بعضوية اتحاد طلاب مدارس الجمهورية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن مشاركة قطاع تعليم المحافظة بفعاليات المؤتمر الأول لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية لطلاب مدارس الجمهورية وبحضور توجيه عام التربية الاجتماعية بالمديرية، حيث جرى إعلان الطالب طارق محمد عبد الرازق من مدرسة بلاط الثانوية عضو مجلس اتحاد مدارس الجمهورية لهذا العام.

وأكد وكيل التعليم بالمحافظة، على أهمية دور المكاتب التنفيذية فى إتاحة الفرص أمام الطلاب للمشاركة بالانتخابات الطلابية، والتى من شأنها صقل وتنمية مهاراتهم فى ممارسة الديمقراطية بكل حيادية وشفافية.