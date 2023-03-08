طالب من الوادى الجديد يفوز بعضوية اتحاد طلاب مدارس الجمهورية

أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن مشاركة قطاع تعليم المحافظة بفعاليات المؤتمر الأول لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية لطلاب مدارس الجمهورية وبحضور توجيه عام التربية الاجتماعية بالمديرية، حيث جرى إعلان الطالب طارق محمد عبد الرازق من مدرسة بلاط الثانوية عضو مجلس اتحاد مدارس الجمهورية لهذا العام.
وأكد وكيل التعليم بالمحافظة، على أهمية دور المكاتب التنفيذية فى إتاحة الفرص أمام الطلاب للمشاركة بالانتخابات الطلابية، والتى من شأنها صقل وتنمية مهاراتهم فى ممارسة الديمقراطية بكل حيادية وشفافية.
وفى سياق متصل، أعلن وكيل التعليم بالوادى الجديد عن المراكز الأولى بنتائج مجموعة من المسابقات الخاصة بأنشطة التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية والمؤهلين للمشاركة بتصفيات الجمهورية، حيث أسفرت نتائج مسابقة الملتقى الفكرى للمرحلة الإعدادية، عن فوز الطالب باسل محمود حسن سيد من مدرسة الخارجة الرسمية للغات، والطالبة أروى محمد حسين ابراهيم من مدرسة باريس الإعدادية.
وفى المرحلة الثانوية، فاز الطالب محمود أمين محمد إدريس من مدرسة الراشدة الثانوية، والطالبة نيرة جمال محمد من مدرسة القصر الثانوية بالدخلة، وفى مسابقة التلميذ المثالي للمرحلة الابتدائية فاز كلا من الطالب أنس هاني زهران عبد الحميد من مدرسة باريس الابتدائية القديمة، والطالبة عائشة سيد فرغلي إبراهيم من مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بالخارجة.
وفى مسابقة الرائد المثالي، فازت الطالبة فاطمة حسين محمد حسين من مدرسة الزهراء الابتدائية بالداخلة، والطالبة فاطمة سيد عبد السلام، من مدرسة بلاط الإعدادية ببلاط ، والطالبة صباح محمود أحمد محمود من مدرسة موط الثانوية للبنات بالدخلة.
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