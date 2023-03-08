ضبط دار نشر لبيع وتوزيع كتب بدون تفويض فى القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالكة دار نشر كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، ببيع وتوزيع العديد من الكتب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الدار المُشار إليه وأمكن ضبط (المدير المسئول)، وبالتفتيش تم العثور على 54 نسخة كتاب بدون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مالكة الدار على النحو المشار إليه بقصد تحقيق الربح المادى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.