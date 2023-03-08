رئيس جامعة المنوفية يناقش الموقف التنفيذى لجميع المشروعات الجارى العمل بها

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الاجتماع الشهرى للجنة المنشآت الجامعية، وذلك بحضور الدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة والدكتور أيمن عبدالحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة.

تم خلال الاجتماع عرض جدول الأعمال ومناقشة المطلوب تنفيذه للانتهاء من تجهيز مراكز القياس والتقويم بالكليات لتأدية الاختبارات الإلكترونية، وتجهيز الأماكن بكافة المستلزمات اللازمة من توصيلات نت وكهرباء وأثاث ووضع الخطة اللازمة للتنفيذ على وجه السرعة.

وناقش رئيس الجامعة آخر مستجدات أعمال صيانة حمام السباحة الأوليمبى والتجهيزات اللازمة للتشغيل مع بداية شهور الصيف، والمقترحات المقدمة لتعظيم الاستفادة من منشآت المجمع الأولمبى للألعاب المائية.

واستعرض رئيس الجامعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات الجارى العمل بها، موجها بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال فى أقرب وقت.