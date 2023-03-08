رئيس جامعة المنوفية: إنشاء 3 مكاتب دولية لدعم الباحثين والنشر الدولى

عقد اليوم الدكتور أحمد فـرج القاصـد رئيس جامعة المنوفية إجتماع مجلس الدراسات العليا بمشاركة وكلاء الكليات للدراسات العليا و أعضاء اللجنة و مدير عام الدراسات العليا ومدير عام العلاقات الثقافية أون لاين.

في بداية الإجتماع قدم القاصد التهنئة لمنسوبي الجامعة وأعضاء المجلس بليلة النصف من شعبان واقتراب شهر رمضان.

وأشار القاصد إلى أن لجنة الدراسات العليا ناقشت خطة الجامعة والكليات في مجال البحث العلمي والدراسات العليا ومقترح الكليات لإضافة دبلومات علمية جديدة وسبل تذليل العقبات التي تواجه الباحثين وطلاب الدراسات العليا وحل مشاكل المتعثرين.

ووجه القاصد بضرورة عمل حصر دائم لأعداد طلبة الدراسات العليا وكل ما يتعلق بياناتهم الدراسية وتذليل أي معوقات تواجهم فورا.

وأعلن القاصد عن عزمه إنشاء مكتب للعلاقات الدولية " International Relation Office " للتواصل مع الجهات الخارجية ومساعدة أعضاء هيئة التدريس علي النشر الدولي والتواصل مع بنك المعرفة إلي جانب رعاية المبتعثين والطلاب الوافدين مما يساهم في تفعيل وتنشيط التبادل العلمي بين الجامعة والدول المتقدمة في كافة المجالات كما يساعد في جذب ورعاية الوافدين والتبادل الطلابي وتقديم كل سبل الدعم لهم وتذليل كافه العقبات التي تواجه هؤلاء الطلاب .

وأضاف رئيس الجامعة انه تم مناقشة إنشاء مكتب للتمويل ودعم النشر و إنشاء مكتب التصنيفات الدولية يهدف إلى وضع جامعة المنوفية في مصاف الجامعات العالمية من خلال دراسة ومتابعة معايير تلك التصنيفات والعمل على إستيفاء متطلباتها للارتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعة.

وأضاف القاصد ، إلى أن الجلسة تناولت أيضا الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للدراسات العليا والعلاقات الثقافية ،و قامت اللجنة بالمصادقة علي محضر إجتماع الجلسة السابقة والإحاطة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات ،كما تم خلال الإجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية ونصف السنوية الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجتي الماجستير و الدكتوراة عن العام الجامعي السابق والحالي إلي جانب الإحاطة بالتقارير العلمية المقدمة من أعضاء البعثات العلمية والتقارير العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن حضورهم مؤتمرات داخل الجامعة وخارجية بالجامعات المصرية والعربية.

وأشار القاصد إلي تشكيل لجنة مركزية لأخلاقيات البحث العلمي برئاسة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وعضوية ممتلين لكل القطاعات بكليات الجامعة القطاع الطبي والقطاع الهندسي وقطاع العلوم الإنسانية للتنسيق وضع الأسس والقواعد للجان احلاقيات البحث العلمي المشكلة بالكليات .

وأعلن رئيس الجامعة أنه تم نشر 24541 بحثا لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالمحلات العلمية العالمية خلال الفترة الماضية ، مشيرا إلي أنه تم نشر 243 بحثا خلال شهر فبراير الماضي منهم 218 بحثا جماعيا .