رئيس الغرفة التجارية: استمرار ضخ السلع بمعارض أهلا رمضان بالجيزة

كتب إسلام سعيد

أكد عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة استمرار ضخ السلع والمنتجات فى معارض اهلا رمضان بالجيزة وتكثيف المعروض من المواد الغذائية والسلع الاساسية واللحوم والاسماك والخضر والفاكهة بالتعاون مع وزارة التموين ووزارة الزراعة وجهاز خدمة المشروعات الوطنية وشركة أمان بوزارة الداخلية ومشاركة كبرى شركات المواد الغذائية وذلك فى ظل إقبال متزايد من المواطنيين على الشراء.

وأشار ناصر إلى توفير مستلزمات شهر رمضان من تمور وياميش وكل احتياجات الاسرة فى رمضان مضيفا ان معارض الغرفة تميزت بالتوزيع الجغرافى لتلبية احتياجات المواطنيين مع مراعاة التواجد فى المناطق الشعبية والريفية وذلك للوصول للمواطن فى مكانه وتوفير السلع باسعار مخفضة مساهمة من الغرفة للتخفيف عن المواطنيين فى اطار دورها الاجتماعى مؤكدا على ان المعارض مستمرة حتى شهر رمضان المبارك.

وذكر صابر سرور عضو مجلس ادارة غرفة الجيزة أن أماكن معارض غرفة الجيزة شملت معرض فيصل بشارع فيصل ومعرض المنيب بشارع المدرسة بجوار الوحدة الصحية ومعرض البدرشين بشارع بورسعيد بجوار مجلس المدينة ومعرض العياط بشارع شكرى القواتلى بجوار مبنى الضرائب ومعرض الوراق بشارع حوض الساحل بجوار قسم شرطة الوراق ومعرض امبابة بارض المطار ومنتظر افتتاحه خلال أيام بالإضافة إلى المساهمة بالدعم اللوجيستى وتوفير العارضين للمعارض التى اقيمت بمدينتى اكتوبر واكتوبر الجديدة ومدينة زايد واماكنهم فى الحى 12 محور جمال عبد الناصر مدينة السادس من اكتوبر ومعرض اكتوبر الجديدة 800 بمنطقة فدان بجوار قسم الشركة ومعرض الشيخ زايد بالحى 16 بجوار المجمع الاسلامى ومدينة الشباب.