اعرف أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بمعارض " أهلا رمضان " على مستوى محافظات الجمهورية، لتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين، وتوفير كافة السلع تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث يتم طرح:

الأرز معبأ بسعر من 14.5 جنيه الى 17 للكيلو

الدقيق الفاخر عبوة ورقى بسعر 17 جنيها للكيلو

مكرونة 400 جرام فاخرة بسعر 10 جنيهات

فول مدمس معبأ 500 جرام بسعر 12 جنيها

فاصوليا معبأة 500 جرام بسعر 19 جنيها

زيت طعام خليط عبوة 800 جرام بسعر من 34 إلى 35 جنيها

زيت خليط عبوة 1 لتر من 47 إلى 49 جنيها

عبوة مسلى زنة 1.5 كيلو جرام بسعر 92 جنيها

كما يتم طرح منتجات اللحوم الطازج السوداني بسعر 165 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة بسعر 65 جنيه، بجانب طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية الأخرى بأسعار مخفضة.

يأتى ذلك فى الوقت، الذى أكد فيه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة ‏‏الداخلية، أن افتتاح معرض "سوبر ماركت - أهلا رمضان" الرئيسي بمدينه نصر، سيتم افتتاحه رسميًا بحضور الدكتور المهندس رئيس الوزراء دكتور مصطفى ‏مدبولى فى ‏‏15 من الشهر الجارى بعد استكمال عمليات التجهيز به ‏على أن يتم افتتاحه أمام الجمهور فى اليوم التالي مباشرة 16 مارس، وأن المعرض سيمتدد حتى الـ 21 ‏من نفس ‏الشهر، كما أن المعرض تشارك به الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية بكل ‏شركاتها الإنتاجية، بالإضافة إلى شركات المطاحن ‏والزيوت وشركتي الجملة ‏العامة والمصرية، وشركه قها، وشركات ‏المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة ‏إلى الغرف التجارية واتحاد ‏الصناعات والمنتجين ‏وأصحاب السلاسل ‏التجارية والتجار والمصنعين والمنتجين، مؤكدًا أن ‏البيع بالمعرض سيكون بسعر التكلفة، لافتا إلى أن ‏إنشاء ‏المعرض يأتي ‏بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ‏وتحت ‏رعاية الدكتور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.‏