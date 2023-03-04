محافظ الجيزة يفتتح ملتقى رجال الأعمال المصريين والليبيين لتعزيز سبل التعاون

كتبت - مرام محمد

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمرافقة عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، ومحمد الرعيض رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا، وصالح العبيدى رئيس مجلس إدارة غرفة بنغازى للتجارة والصناعة والزراعة، ملتقى الأعمال المصرى الليبي تحت عنوان "مصر وليبيا نحو تنمية متكاملة ومستدامة" للعمل علي تعزيز سبل التعاون التجاري والتكامل الاقتصادي بين مصر وليبيا وتبادل الخبرات واستثمار الفرص التى من شأنها تنمية مجتمعاتنا وتحسين سبل معيشة مواطنينا وتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة بين البلدين.

وفي بدايه الملتقى رحب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالحضور المشارك من دولة ليبيا الشقيقة، متمنياً زيارة مثمرة تحقق الطموحات والأمال والأهداف المشتركة، لافتاً إلى الترابط بين دولتينا الشقيقتين مصر وليبيا سواء من حيث تشارك أواصل الدم بين القبائل والعائلات المصرية والليبية، أو من حيث الوحدة الجغرافية، حيث أننا نتشارك سوياً المواصفات الجغرافية والمناخية التى كانت سبباً فى ارتفاع معدل التشابه بين شعبينا من حيث الطباع والعادات، كما كان لوحدة التاريخ والدين بالغ الأثر فى وحدة المصير المصرى والليبى.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال كلمته أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الماضية نهضة حضارية وتنموية شاملة ضمن خطة الدولة التنموية ورؤية "مصر 2030"، حيث استطاعت الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحقيق العديد من الإنجازات بمختلف القطاعات لتحقيق التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة.

وأضاف اللواء أحمد راشد، أن محافظة الجيزة تحظى بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتطوير العديد من المحاور المرورية التى تسهل عمليات الانتقال منها وإليها مثل الطريق الدائرى الأوسطى والإقليمى وتطوير وتوسعة محور 26 يوليو والطريق التبادلى مما يسهم توفير المناخ المناسب للدفع بعجلة الأستثمار وتلبيه جميع المتطلبات لتحقيق النجاح، إلى جانب استحداث محور المهندس شريف إسماعيل ومحور الضبعة ومحور الفريق كمال عامر ومحور عمرو بن العاص وغيرها من المحاور والطرق المقرر إنشاءها أو تشغيلها فى القريب العاجل إلى جانب مشروعات المونوريل وخطوط مترو الأنفاق لتسهيل تنقل العاملين والإداريين بين المدن المختلفة على المستوى المحلى.

وأكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم يد العون فى سبيل إقامة المشروعات بأى من قطاعات التنمية والتنسيق مع مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة لتذليل أى عقبات، واستقبال المقترحات الهادفة فى هذا الشأن.

ومن جانبه قال النائب عادل ناصر فى كلمته أمام الملتقى إن دولة ليبيا تحظى باهتمام كبير من الشعب والقيادة المصرية، حيث لا يتجزأ الأمن القومى للبلدين بالإضافة الى العلاقات التاريخية والحدود المشتركة والقبائل المصرية الليبية المنتشرة في البلدين، مشيرا أن هناك مصريين من أصول ليبية ومئات الآلاف من المصريين يعملون بليبيا وفي ضوء علاقات الجوار والمصاهرة والمصالح القومية العليا تهتم مصر بليبيا بشكل خاص فالعلاقات المصرية الليبية ضاربة في عمق التاريخ والجغرافيا.

وأضاف أن مصر كانت من أوائل الدول التي تعاملت مع ليبيا رسميًا بعد استقلالها في أوائل الخمسينات من القرن العشرين، وقد مرت العلاقات بين البلدين بمراحل مختلفة وتأثرت الثورة الليبية في بدايتها عام 1969 بثورة يوليو. وما زالت مصر تبدى اهتماما كبيرا بالأوضاع في ليبيا حيث استضافت مصر العديد من اللقاءات التي جمعت قوى سياسية وممثلين ليبيين في إطار المحاولات لإيجاد حل للأزمة بأيدي الليبين أنفسهم، فضلا عن مشاركة مصر في مؤتمرات دولية حول ليبيا سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي لمحاولة إعادة التلاحم الليبى.

وأكد ناصر أن اتفاقية التجارة المشتركة بين مصر وليبيا والموقعة عام 1990 والاتفاقية التى وقعت على هامشها والخاصة بالنقل والركاب أصبحت فى حاجة ماسة للتعديل والتطوير لتتواكب مع التطورات والتغييرات التى طرأت على اقتصاد البلدين.

وأشار رئيس تجارية الجيزة الى أهم المعوقات التى تواجه زيادة التعاون الاقتصادى بين مصر وتسببت فى التراجع الحالى الذى تشهده مؤشرات التعاون وحركة التجارة بين البلدين في السنوات الأخيرة، حيث تراجع حجم التبادل التجارى من 2.5 مليار دولار عام 2010 إلى نحو 500 مليون دولار في 2018 وشهدت العلاقات التجارية بين مصر وليبيا بعض التحسن خلال الفترة الأخيرة وهذا ما جعل قيمة التبادل التجاري بين مصر وليبيا تبلغ حوالي مليار دولار خلال عام 2021، مقابل 645.9 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 60.5%. وقد وصلت قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية إلى 14 مليارًا و400 مليون دولار في النصف الأول من العام 2022 وهو ما يعنى أن التبادل التجارى المصرى الليبى يستحوذ على نسبة قليلة من قيمة التبادل التجارى المصرى العربى.

ولفت محمد الرعيض رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا الى أن تفعيل غرفة التجارة المصرية الليبية المشتركة يعد خطوة لتعزيز التعاون التجاري والتكامل الاقتصادي بين مصر وليبيا وتسهيل انتقال الافراد ورؤوس الأموال والسلع والخدمات والعمل على إزالة العراقيل لدعم التجارة البينية بين البلدين لزيادة التبادل التجارى كالسابق بل وزيادة نسبتة نظرا للتوافق القائم بين الغرف التجارية ورجال اعمال البلدين

وفي النهاية شهد الملتقي منح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة درع تكريماً له علي جهوده المبذولة لتوفير المناخ الملائم للدفع بعجلة الإستثمار بمحافظة الجيزة والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل تحسين سبل المعيشة.

شهد الملتقى مشاركة محمد نور السكرتير العام المساعد والدكتور صالح خطاب القنصل الليبى بالإسكندرية واللواء حافظ الشيخى مدير مصلحة جمارك بنغازى بليبيا ومحمود الزبدة مدير مركز الرقابة على الأغذية ببنغازى وحضور أعضاء مجالس إدارات غرفة الجيزة وبنغازى والغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة.

يذكر أن الملتقى يقام بمشاركة من الغرفة التجارية بالجيزة وغرفة بنغازى تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة ودعم من الاتحاد العام للغرف بالبلدين لوضع الخطط الفعلية لزيادة التبادل التجارى وفتح السوق الليبى لرجال الاعمال المصريين وتحديد نقاط الخلاف وأهم العوائق والمشكلات الى تواجه حركة انتقال الافراد والعمالة ورؤوس الاموال بين البلدين للعمل على حلها مع الوزارات والاجهزة المعنية ويشارك بالملتقى كل رجال الاعمال والشركات الليبية من كافة المناطق الليبية الشرقية والغربية والجنوبية لتعميم الفائدة للجميع.