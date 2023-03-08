جهاز تنمية المشروعات: 13.4 مليار جنيه لتمويل المرأة خلال 8 سنوات

كتب إسلام سعيد

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ، على أن الجهاز مستمر في تقديم مختلف أوجه الدعم للمرأة؛ لتعظيم دورها في المجتمع وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال تشجيعها على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مستقرة ومنتجة ومربحة وقابلة للتوسع، بما يساهم في تحسين المستوى المعيشي لها ولأسرتها.

وأوضح رحمي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن استراتيجية الجهاز في دعم وتمكين المرأة تقوم على تقديم مختلف خدمات الدعم الفني التي تمكنها من تطوير مهاراتها واكسابها مهارات جديدة كما يقدم لها برامج تمويلية متنوعة مما يساعدها على بدء مشروعاتها الخاصة، أو التوسع في مشروعاتها القائمة.

وأضاف رحمي أنه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2022 (8 سنوات) تم توجيه 45% من إجمالي التمويلات المقدمة من الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة، بإجمالي تمويلات بلغت 13.4مليار جنيه مولت نحو 800 ألف مشروع صغير ومتناهي ووفرت ما يقرب من مليون فرصة عمل، فضلا عن يوميات التشغيل التي تم توفيرها للعمالة غير المنتظمة والتي بلغت خلال 8 سنوات نحو 18 مليون يومية عمل.

وتابع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بأن الجهاز يعمل في عدد من المحاور لتعزيز دور المرأة الاقتصادي والمجتمعي، من بينها تقديم مختلف الخدمات التدريبية والمهنية للسيدات والفتيات مجانًا، بهدف مساعدتهن على التشغيل الذاتي مشيرا إلى أنه يتم التركيز في هذا الإطار على دعم التكتلات الإنتاجية والحرفية للمرأة في المحافظات خاصة في القرى والنجوع بالمحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، باعتبارها مناطق أكثر احتياجًا للتنمية الاقتصادية.

وأكد أن دعم جهاز تنمية المشروعات للمرأة المصرية لا يتوقف عند تقديم التمويلات والخدمات الفنية لمشروعات المرأة، بل يمتد ليشمل الخدمات التسويقية لمنتجات مشروعات المرأة بما يساهم في فتح نوافذ تسويقية جديدة لها وتحسين ربحية مشروعاتها، وذلك بتقديم خدمات التسويق الإلكتروني والتصوير الاحترافي للمنتجات، فضلا عن تسهيل مشاركتها في المعارض المركزية أو المحلية التي ينظمها الجهاز أو يتعاون مع الجهات الشريكة لتنظيمها، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في المعارض المحلية نحو 51% فيما حصلت على 30% من خدمات التسويق التي يقدمها الجهاز.