جهاز تنمية المشروعات ينفذ برنامج نشر فكر العمل الحر بجامعة العريش

شمال سيناء - محمد حسين

نفذ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة بشمال سيناء ، دورات لنشر فكر العمل الحر بين الشباب بجامعة العريش.

وأعلن الجهاز، أنه في إطار التعاون المستمر مع جامعة العريش لنشر فكر العمل الحر ومساعدة شباب الخريجين بناء على بروتوكول التعاون، تم تنفيذ البرنامج التدريبي المهارات الريادية واعرف قدراتك لطلاب الفرقة الرابعة بكلية الاقتصاد المنزلى لتشجيع الخريجين علي إقامة المشروعات.

قام بتدريب الطلاب طارق الشوربجي مدير الخدمات الغير مالية بالجهاز بحضور الدكتور أحمد معوض وكيل الكلية والدكتورة هدير حسني وكيلا الكلية في التنمية المجتمعية.

استفاد من البرنامج التدريبي طلبة الفرقة الرابعة بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العريش.

ومقررا أن يواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة برنامج الدورات التدريبية ونشر ثقافة العمل الحر بتدريبات بكليات الجامعة، والتعاون مع مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء لإستفادة طلبة المدارس الفنية بمراحلها من التدريبات.

قال طارق الشوربجي مدير الخدمات غير المالية، بفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة بشمال سيناء، إن هذه البرامج والدورات تأتى فى اطار سلسلة خدمات تقدم للشباب الخريجين والباحثين عن فرص العمل الحر.

أضاف أنه سبق في إطار التعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وجامعة العريش تنفيذ البرنامج التدريبي المهارات الريادية لطلاب السنوات النهائية بكلية الاقتصاد المنزلي.

ووقعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بروتوكول تعاون لتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الخاصة بتشغيل المشروعات.

والخدمات تتم من خلال الجهاز بتقدم المواطن بالمستندات المطلوبة، ويقوم الجهاز باستيفاء تسجيل البيانات الأساسية للعميل والمشروع، وإطلاع العميل على الشروط العامة والخاصة للحصول على ترخيص التشغيل، ومخاطبة إدارة التنظيم وإدارة رخص المحلات بالجهة الإدارية وإدارة الحماية المدنية التابع لها مقر المشروع جغرافيًا لاستصدار موافقة على النشاط أو تقرير بموقف المشروع على الطبيعة، ويتم تسجيل بيانات الطلب وتحصيل الرسوم المقررة وإصدار الترخيص المؤقت (ويكون ساريا لمدة عام للمشروعات الجديدة وبحد أقصى خمس سنوات لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي)، وإرسال ملف التراخيص إلى الجهة الإدارية المعنية والجهات المختصة لاستكمال باقى الموافقات، وإصدار شهادتي التصنيف والتمتع بالمزايا عقب إصدار الترخيص المؤقت الخاص بالمشروع واستصدار الترخيص النهائي للمشروع.