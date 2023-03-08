بمناسبة اليوم العالمى للمرأة.. 18% تمثيل المرأة فى الحقائب الوزارية 2022

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذى يحتفل به فى 8 مارس من كل عام، تقديراً لدور المرأة ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.

وجاء الإحتفال بهذا اليوم بعد إنعقاد أول مؤتمر للإتحاد النسائى الديمقراطى العالمى فى 7 مارس 1945، ويصدر الجهاز في هذا اليوم بياناً صحفياً يستعرض أوضاع المرأة المصرية فى مختلف المجالات ويتم الإحتفال هذا العام تحت شعار " الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين".

وفقا لتقديرات السكان في1/1/2023:

بلغ عدد السكان المصريين بالداخل (104.5مليون نسمة) حيث مثلت الإناث منهم 48.5 مليون نسمة.

بلغت نسبة النوع 106% (أي أن هناك 106 ذكر لكل 100أنثى.

وفقا لبيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس للتعليم العالى (2021/2022).

بلغت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي 49% مقابل 51% للذكور.

وفقا لبيانات النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعى عام (2021/2022).

تباينت نسب القيد الإجمالى للإناث (وهى نسبة الإناث المقيدين إلى الإناث في نفس فئة العمر) في مختلف المراحل التعليمية كالتالي:

مرحلة التعليم قبل الابتدائي 22.7%.

المرحلة الابتدائية 109.1% (تشمل إجمالي المقيدين بالمرحلة الابتدائية وكذا الراسبين والمنتسبين بالمنازل).

المرحلة الإعدادية 104.9%.

الثانوي العام 39.2%، الثانوي الفني (تجارى 17%، صناعي 12.6%، زراعى1.2%).

بلغ معدل التسرب في عامي (2019/2020 - 2020/2021) فى المرحلة الابتدائية 0,2% للإناث مقابل 0,2% للذكور للعام الدراسي، بينما بلغت 1.1% للإناث في المرحلة الإعدادية مقابل0.7% للذكور فى نفس العام.

وفقا للبيانات الأولية لنشرة الزواج والطلاق عام ( 2021/2022).

ارتفع عدد عقود الزواج عام 2022 حيث بلغ 1052530 عقد مقارناً بعام 2021 حيث كان880041 عقد.

ارتفعت عدد إشهادات الطلاق إلى 258018 إشهاده عام 2022 مقارناً بعام 2021 حيث كان 254777 إشهاده.

وفقا للبيانات الأولية لبحث القـــــــوى العاملة عام 2022.

بلغت مساهمة المرأة في قوة العمل 14.9% من اجمالي قوة العمل (15سنة فأكثر) مقابل69.1% للذكور.

بلغ معدل البطالة للإناث 18.4% مقابل 5,0% للذكور.

بلغ معدل التشغيل للإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 12,2% مقابل 65.7%. للذكور.

بلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عمل دائم 88,6% مقابل 64% للذكور.

بلغت نسبة النساء اللاتي تشغلن مهنة الاخصائيات والمهن العلمية 32.4% من إجمالي المشتغلات، بينما مثلت القائمات بالأعمال الكتابية 10.2%، أما نسبة الفنيات ومساعدو الأخصائيين 10.8%، المشتغلات في الزراعة والصيد 16.5%، بينما كانت نسبة العاملات في الخدمات ومحلات البيع 16.7%، وكانت أقل نسبة للعاملات في مهنة الحرفيات ومن إليهم 1.8%.

المرأة في مواقع صنع القرار عام ( 2021/2022):

حصلت المرأة على 6 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 18% من عدد الوزراء في الحكومة.

حصلت المرأة في البرلمان على 162 مقعد في البرلمان (نظام التعيين 14سيدة، 148سيدة بنظام الانتخاب) أى تمثل 27% في مجلس النواب.

حصاد أنشطة المجلس القومى للمرأة 2022:

في مجال التمكين السياسي

تأهيل القيادات النســائية بالحكومة المصــرية على مســتوى المحافظات (75 متدربة).

البرنامج الوطني للقيادات النســــــائية (148 متدربة).

اعداد دليل جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة كأحد فئات جائزة مصر للتميز الحكومي.

في مجال التمكين الإقتصادى

إطلاق التطبيق الالكتروني (تحويشــــة)، كنقلة نوعية لنموذج مجموعات الادخار والإقراض التقليدي وتحويله الى نشاط رقمي باستخدام الهواتف الذكية.

استمرار تكوين المجموعات الادخارية من السـيدات 118.704 ســــــيـدة في 13 محـافظـة.

مشروع العمل اللائق للمرأة (التعامل الرشـــــيد مع أموالي، صاحبات المشروعات الصغيرة يمضين قدما).

تقديم خدمات بنكية بالتنســيق مع البنوك المصــرية (44.133 كارت ميزة، 3.530 محفظة الكترونية، 2.024 قرض متناهي الصـــــغر).

تنفيذ مشـــــروع رائدات الأعمال SWEET الممول من الحكومة الكندية.

الخدمات التسويقية لصاحبات الحرف "مبادرة المصرية".

في مجال التمكين الاجتماعي

تعاون مع مؤســســة فودافون مصــر للتنمية الاجتماعية ومؤســســة ويل ســبرينج في تدريب مجموعة من أولياء الأمور ومدرســـين مدرســـة تحيا مصـــر على "منصــة تعليمي الالكترونية".

مشــاركة في فعاليات مبادرة العقول الخضــراء مســتهدفة تلاميذ المرحلة الابتدائية (1800 طالب).

برنامج "الارشاد الأسري والتنشئة المتوازنة" ومنها برنامج المقبلين على الزواج بالشـــــراكة مع وحدة لم الشـــــمل بالأزهر الشـــــريف.

في مجال الحماية

إطلاق سلسلة من الندوات التوعوية حول "كيفية التعامل مع الايذاء البدني والتحرش في الأماكن العامة والخاصة".

إقامة لقاءات توعوية حول جهود المجلس في تنفيذ الاســــــتراتيجية وآليات مراجعة الســــــياســــــات الداخلية للمؤســـســـات لتكون مراعية لمنظور المســـاواة بين الجنســـين.

إقامة دورات تدريبية حول اسـتخدام مفاهيم الحوكمة البيئية وإدارة الأزمات".