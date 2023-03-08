جلسات رياضية لتوعية سيدات القصر فى الداخلة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، جلسات رياضية لتوعية سيدات وفتيات قرية القصر التابعة لمركز الداخلة عن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ضمن خطة نشاط أندية السكان بمشاركه 30 سيدة وفتاة، حاضرت فيها المدربة ريم أسامه موسى، وتحدثت عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية التى تعتبر من القضايا التى تؤثر فى التنمية الاقتصادية والإجتماعية، حيث أن النساء اللاتى يتمتعن بصحة إنجابية جيدة هن الأقدر على الاستثمار الأمثل فى الصحة والتعليم وإدارة الأمور الحياتية بنجاح.

وأضافت ريم أن تنظيم الأسرة من الوسائل الأساسية للحد من النمو السكانى المضطرد وما يسفر عنه من آثار سلبية على الاقتصاد والبيئة وجهود التنمية التى تُبذل على الصعيد الوطنى، مؤكدة على أن الندوة تهدف لتوعية للراغبات فى الإنجاب عن الأمراض الخطيرة التى قد يصاب بها الأطفال الذين يصبحوا نواة لأجيال غير أصحاء فى المستقبل.

وفى سياق متصل يجرى إستكمال فعاليات دورة تدريبية، لذوى الاحتياجات الخاصة بمركز شباب القصر بقطاع الداخلة والتى تستمر حتى غدٍ الخميس، بمشاركة 25 شابا وفتاة، تحت إشراف هويدا مدرب الحرف بالمركز، وذلك بهدف تدريب المشاركين على احتراف تشكيل الخرز، وتنمية وتطوير المهارات اليدوية للمشاركات، بما يدعم احتياجات سوق العمل فى مجال الحرف اليدوية لفتح باب رزق لهم.