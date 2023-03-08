جامعة القاهرة تجرى مقابلات للمرشحين لمنصب عميد كلية التخطيط العمرانى الأسبوع المقبل

وضمت القائمة النهائية بأسماء المرشحين على منصب عميد كلية التخطيط الإقليمى والعمرانى بجامعة القاهرة كل من الدكتورة غادة محمود أحمد حسن، والدكتورة راندا جلال حسن على، والدكتور محمد حسين رفعت، والدكتورة ابتهال أحمد عبد المعطى.

وعلى جانب آخر، كان تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول حجم الدراسات العلمية و المشروعات البحثية التي نفذتها الجامعة خلال عام، مشيرًا إلى أن الجامعة نشرت 6765 دراسة علمية دوليا حسب مؤشر Scopus في عام واحد، ونفذت 25 مشروعا بالتعاون مع الجهات المعنية بالبحث العلمي، و7 مشروعات داخل الجامعة، و4 مشروعات دولية وذلك بتكلفة إجمالية للبحوث تصل إلى نحو 80 مليون جنيه.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة أقامت 11 مشروعًا مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بإجمالي 19 مليون و915 ألف و123 جنيه ، بينما تم تنفيذ 10 مشروعات بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي بتمويل 13 مليون و561 ألف و450 جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 4 مشروعات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي الاعتماد الدولي للمعامل بتكلفة 11 مليون و520 الف جنيه، إلى جانب 7 مشروعات بحثية داخل الجامعة بتكلفة تقترب من 3 ملايين جنيه، علاوة على 4 مشروعات دولية بقيمة 30 مليون جنيه.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن البحوث العلمية للجامعة تركزت علي احتياجات الدولة المصرية وعلي رأسها قضايا المناخ والزراعة والهندسة والتخطيط العمراني ومكافحة التصحر والزيادة السكانية، فضلا عن مشروعات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة، موضحاً أن علماء وباحثين من 12 كلية ومعهدا بالجامعة شاركوا في الأبحاث العلمية المختلفة.