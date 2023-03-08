جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع إيست لندن البريطانية

الإسكندرية أسماء على بدر

وقعت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية والسفير جاريث بايلى سفير بريطانيا بالقاهرة، اتفاقية بهدف التعاون من خلال مجموعة من الدرجات العلمية المزدوجة والدرجات المشتركة التى تدعم رؤية مصر 2030، والمرتبطة بالبرامج ذات الصلة بالصناعة وبرامج الابتكار التى من شأنها توفير فرص للطلاب فى سوق العمل، فى مجالات علوم الصحة، والرياضيات، وإدارة الأعمال وريادة الأعمال، والضيافة والسياحة، القانون والعدالة، والتعاون أيضاً من خلال المشاريع البحثية المشتركة، والإشراف العلمى المشترك، وتبادل أساتذة الكلية بين الجامعتين، واستقبال أساتذة زائرين، وتبادل المواد العلمية والأكاديمية، والبث المباشر للفصول الدراسية فى التخصصات ذات الاهتمام المشترك،وتطوير برامج دراسة اللغة قصيرة المدى.

شهد توقيع الاتفاقية لفيف من قيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وممثلو السفارة البريطانية، ممثلو المجلس الثقافي البريطاني.





