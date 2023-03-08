اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 مارس 2023 06:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

توريد أجهزة طبية لـ35 منشأة رعاية أساسية بالمنوفية

الأربعاء، 08 مارس 2023 05:30 م
توريد أجهزة طبية لـ35 منشأة رعاية أساسية بالمنوفية جانب من الأجهزة الطبية
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية عن إستلام تجهيزات طبية لعدد من مراكز ووحدات إدارتي أشمون والشهداء، وصلت الى 35 منشأة رعاية اساسية، فى إطار النهوض بالخدمات الطبية للمواطنين . 
 
واوضح عبدالغنى، تلك التجهيزات تشتمل على أجهزة  سونار وأجهزة تعقيم ورسم قلب وسماعات نبض الجنين ومجموعات إفاقة يدوية لحديثي الولادة والكبار وجهاز تحميض اتوماتيك CR وحضانة معمل وآلات للأسنان وتنظيم الاسرة.
 
وأكد عبدالغنى أن ذلك بأتي فى إطار جهود الوزارة لرفع كفاءة الوحدات والمراكز الصحية التابعة لها بكافة أنحاء الجمهورية وإستكمالا لخطة التطوير الخاصة بمنشآت الرعاية الصحية الأولية بالمنوفية . 
 
وأوضح عبدالغنى أن الخطة تاتى تحت إشراف الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، وبتنسيق مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية الدكتورة إيمان زهران، مع الإدارات والتموين الطبي بالمديرية . 
 
وأشار عبدالغنى إلى أن مندوبي إدارات أشمون والشهداء والباجور وقويسنا  توجهوا لمركز التموين الطبي بالعباسية وذلك لاستلام عدد من التجهيزات الطبية للوحدات المنشأة جديد بكل من كفر مناوهلة ومنشأة أم خنان وتم تسليمهم الأجهزة تسليم إبتدائي تمهيدًا لتشغيلها.
 
جانب من الأجهزة الطبية (2)
جانب من الأجهزة الطبية (2)

جانب من الأجهزة الطبية (1)
جانب من الأجهزة الطبية (1)
 

صحة المنوفية

مديرية الشئون الصحية بالمنوفية

أجهزة طبية

وزارة الصحة

منشأة رعاية اساسية

تطوير وحدات الرعاية الصحية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار المنوفية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة