توريد أجهزة طبية لـ35 منشأة رعاية أساسية بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أعلن الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية عن إستلام تجهيزات طبية لعدد من مراكز ووحدات إدارتي أشمون والشهداء، وصلت الى 35 منشأة رعاية اساسية، فى إطار النهوض بالخدمات الطبية للمواطنين .

واوضح عبدالغنى، تلك التجهيزات تشتمل على أجهزة سونار وأجهزة تعقيم ورسم قلب وسماعات نبض الجنين ومجموعات إفاقة يدوية لحديثي الولادة والكبار وجهاز تحميض اتوماتيك CR وحضانة معمل وآلات للأسنان وتنظيم الاسرة.

وأكد عبدالغنى أن ذلك بأتي فى إطار جهود الوزارة لرفع كفاءة الوحدات والمراكز الصحية التابعة لها بكافة أنحاء الجمهورية وإستكمالا لخطة التطوير الخاصة بمنشآت الرعاية الصحية الأولية بالمنوفية .

وأوضح عبدالغنى أن الخطة تاتى تحت إشراف الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، وبتنسيق مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية الدكتورة إيمان زهران، مع الإدارات والتموين الطبي بالمديرية .

وأشار عبدالغنى إلى أن مندوبي إدارات أشمون والشهداء والباجور وقويسنا توجهوا لمركز التموين الطبي بالعباسية وذلك لاستلام عدد من التجهيزات الطبية للوحدات المنشأة جديد بكل من كفر مناوهلة ومنشأة أم خنان وتم تسليمهم الأجهزة تسليم إبتدائي تمهيدًا لتشغيلها.