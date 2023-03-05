صحة المنوفية: الكشف على 213 ألف طفل فى مبادرة سوء التغذية بالابتدائية

أكدت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أنه تم توقيع الكشف على 231 ألف حالة بين طلاب المدارس الابتدائية على مستوى محافظة المنوفية، من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية "الأنيميا"، لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية بمدارس المنوفية.

وأضافت وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": مستمرون فى العمل بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية "الانيميا" لدي تلاميذ المرحلة الابتدائية بمدارس المنوفية حتى نهاية الفصل الدراسى الثانى .

جدير بالذكر أنه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبي لتلاميذ المرحلة الابتدائية وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب و يتم تحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على البيانات الخاصة بهم، وذلك لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار .