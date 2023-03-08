"تعليم الفيوم" تحتفل بيوم الشهيد بتلاوة القرآن وأفلام وثائقية.. صور

الفيوم رباب الجالى

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، احتفال بيوم الشهيد، بمسرح المديرية، بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ومديري عموم المديرية، وعدد من مديري الإدارات التعليمية، وعدد من المدارس المشاركة والطلاب، وقيادات تعليم الفيوم، وإدارة الشئون التنفيذية بقيادة هشام أبوعوف مدير إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، والتربية الموسيقية والتربية الاجتماعية والأنشطة، وإدارة العلاقات العامة بالمديرية.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة القرآن الكريم للطالب محمد جمال بمدرسة الشهيد محمد عبدالفتاح بسنورس، وسلام الشهيد، وعرض فيلم وثائقي عن الجنرال الذهبي الشهيد البطل الفريق عبدالمنعم رياض، وفيلم وثائقي عن الشهداء، وقصيدة بعنوان أحنو إلى أبي، إلقاء الطالبة أروى أيمن بمدرسة الفيوم الثانوية للبنات، كورال قدمه طالبات مدرسة القديس ميخائيل للراهبات، وقصيدة بعنوان كنت طفلا إلقاء الطالبة إسراء سيد بمدرسة الشهيد محمد عبدالفتاح بسنورس، واستعراض مدرسة الرسالة، وتكريم أسر الشهداء.

وقالت وكيلة تعليم الفيوم تعد هذه الذكرى الـ54، لاستشهاد «الجنرال الذهبي» الذي ظل حتى رحيله، نموذجا لنمط القيادة داخل القوات المسلحة المصرية، والذي استشهد خلال زيارته للخطوط الأمامية، على جبهة القتال، في 9 مارس عام 1969، والذي أصبح تاريخا محفورا في الوجدان الوطني

ويوم الشهيد «ذكرى عزيزة، نستحضر فيها بطولات رجال صدقوا الوعد، وبذلوا كل غالً ونفيس من أجل أن يحيا هذا الوطن كريمًا، أبيًا مرفوع الرأس.. رجال رفضوا الاستسلام وآثروا المقاومة بشرف وبسالة ضاربين المثل للأجيال في الفداء، والتفاني والتضحية».

وقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة ، رسالة شكر وتقدير لأسر الشهداء، والذين ضحو بحياتهم للحفاظ على هذا الوطن الغالي، مصر الحبيبة، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في الجد والإجتهاد والعمل الدؤوب ، وتقديم التضحيات ، من أجل الاستمرار في دفع عجلة التنمية.

كما قدمت رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على الاحتفال بيوم الشهيد بالمديرية،(الشئون التنفيذية، وإدارة الأنشطة ، وتوجية التربية الاجتماعية، وتوجية التربية الموسيقية) وكذلك المدارس المشاركة في الاحتفال، (الرسالة الخاصة للغات والقديس ميخائيل للراهبات بغرب الفيوم، والمستقبل الخاصة بطامية والثانوية بنات والشهيد محمد عبدالفتاح)وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.