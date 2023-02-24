تعليم الفيوم تبدأ التحضير لمجموعات الدعم فى جميع المدارس

الفيوم رباب الجالي

قالت الدكتورة أمانى قرنى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنه يتم التحضير لتنفيذ مجموعات الدعم، بمختلف مدارس المحافظة، بما يتناسب مع المستوى الاقتصادى لأولياء الأمور بكل إدارة تعليمية وكل مدرسة

ولفتت وكيلة الوزارة، لـ "اليوم السابع"، إلى أنها عقدت اجتماعات مع مديرى الإدارات التعليمية، على مستوى المحافظة، وخلال المناقشات حول كيفية تنفيذ مجموعات الدعم بالمدارس، وتبين أن الحد الأدنى قد لا يتناسب مع كل أولياء الأمور بكل المدارس، وبالتواصل مع وزارة التربية والتعليم تم الاتفاق على أن يكون الحد الأدنى طبقا للوضع الاقتصادى للمنطقة المتواجد بها المدرسة وحتى يتناسب مع أولياء الأمور، وتكون تلك المجموعات أسهم بشكل فعلى فى رفع الاعباء عنهم

وأشارت الدكتورة أمانى قرنى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إلى أنه سيتم عقد اجتماع نهائى مع مديرى الإدارات لبحث كيفية التنفيذ وتحديد الحد الأدنى لكل مدرسة ووضع آليات محددة للتنفيذ حتى تؤتى هذه المجموعات الهدف المرجو منها، وتكون بادرة جيدة لدخول الطلاب بها بكل المراحل الدراسية وتخفيف العبء عن أولياء الأمور.