تعرف على عدد المركبات الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها في شهرفبراير 2023

كتبت: أماني سمير

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات عن اعداد السيارات التى تم التأمين عليها وترخيصها خلال شهر فبراير 2023 تحديدا المركبات "الزيرو" حيث سجلت حوالى 17061 مركبة، وذلك خلال فبراير 2023 .

وأكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1564مركبة موديل 2020 و3145مركبة موديل 2021و7799مركبة موديل2022 و4551 مركبة موديل2023ولأول مرة ظهور مركبتين موديل 2024 احدهما ملاكى والاخرى دراجه نارية

أضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 5673 سيارة ملاكي من بينها 110سيارة موديل 2020 و92 سيارة موديل 2021و2828 سيارة موديل 2022و2642سيارات موديل 2023 وسيارة وحيدة موديل 2024

يذكر أن تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات عن شهر يناير 2023 قد أوضح أن عدد المركبات التى تم التأمين الإجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 18683 مركبة وأكد التقرير أن إجمالى المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية 1558 مركبة موديل 2020 و3486مركبة موديل 2021و8859 مركبة موديل 2022 و4780 مركبة موديل 2023.

أضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 6165 سيارة ملاكي من بينها 100سيارة موديل 2020 و103 سيارة موديل 2021و3316 سيارة موديل 2022و2646سيارات موديل 2023