هبوط قطاعات البورصة خلال تعاملات الثلاثاء باستثناء "مواد البناء" و"التجارة"

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 3.5%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.4%، يليه قطاع العقارات بنسبة 3.1%، وهبطت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.9%، 2.6%، 2.4%، على التوالى.

وانخفض قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.9%، ونزل قطاعي البنوك والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.6%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.4%، ثم قطاعي الموارد الأساسية، والسياحة والترفيه بنسبة 1.1%، 1%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي الرعاية الصحية والأدوية والخدمات التعليمية بنسبة 0.7%، 0.6%، على التوالى، فيما ارتفع قطاعى التجارة والموزعون، ومواد البناء بنسبة 1.2%، 0.2%، على التوالى.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.062 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 456 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 7070 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.57%، والعرب على 9.75%، واستحوذت المؤسسات على 34.98% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.01%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية الأجنبية للبيع بقيمة 64.1 مليون جنيه، 304.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 61.7 مليون جنيه، 13.5 مليون جنيه، 24.5 ألف جنيه، 293.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 16432 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 2853 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 19469 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 6767 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 3010 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 4447 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 3522 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1252 نقطة.