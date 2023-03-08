تطوير مستشفى كفر صقر المركزى.. زيادة أسرة العناية المركزة لـ19 والحضانات لـ21

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال الدكتور عبد السلام شعبان، مدير مستشفى كفر صقر المركزى، بمحافظة الشرقية، إنه تم تكليفه من قبل الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل أول وزارة الصحة بالشرقية، فى شهر نوفمبر الماضى، وبفضل الله بدانا خطة تصحيحية، بقيادة وكيل الوزارة، شملت، أعمال صيانة، وتطوير ورفع كفاءة، بعض الأقسام، وبدأنا بعد تأشيرة وكيل الوزارة، فى صيانة وترميم سقف المستشفى من التصدعات، لمساحه 1000 متر مسطح لحمايته من الأمطار، وما إلى ذلك بتكلفة بلغت 890 ألف جنيه وبعدها بحوالى 10 أيام تقريبا، تم وصول جهاز تخدير الكلى، بتبرع من أحد ممثلى المجتمع المدنى، عن طريق وكيل الوزارة، بتكلفة بلغت 250 ألف جنيه.

وأضاف لـ "اليوم السابع" بدأنا خطه تطوير، شملت العناية المركزة، والحضانات، عن طريق المجتمع المدنى، ومجموعة من المتبرعين، تحت إشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة، والذى ارسل لنا لجنة من مديرية الصحة، لمتابعة تنفيذ الأعمال، حيث بدأ العمل، يوم 15 يناير الماضى، للعمل على رفع كفاءة العناية المركزة، وتطوير شامل للعناية القديمة، وزيادة عدد الأسرة، من 12 إلى 19 سريرا، بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه، كما تم رفع كفاءة، شبكة غازات بالمستشفى، لتشمل كل اقسامه، سواء كان هواء، وأكسجين، وشفط، بتكلفة تقديرى، حوالى 550 ألف جنيه، تبرع بها أحد رجال الأعمال.

وأشار مدير المستشفى، أن التطوير، شمل أيضا، تطوير حضانة الأطفال، وتم زيادة الطاقة الاستيعابية للحضانات، من 12 إلى 21 حضانة، بإضافة عنبر جديد، وترميم الجزء القديم من الحضانات، وأصبح يعمل بجودة عالية، كما تمت صيانة الاسانسير الخاص بالمستشفى، ورفع كفاءته، بعد موافقة، وكيل الوزارة، على المقايسة، بتكلفة 85 ألف جنيه، كما تم الانتهاء، من تركيب اسانسير آخر جديد، مبنى الغسيل الكلوى، بتكلفة مليون جنيه، تبرع من المجتمع المدنى، تم تطوير، ورفع كفاءة قسم العمليات بالمستشفى، وذلك بدهانات الحوائط، والسقف، وما إلى ذلك، واضافة، 2 كشاف، عن طريق، أحد المتبرعين، بتكلفة 180 ألف جنيه، كما تم تغيير معظم اساس المستشفى، غير الطبى، بالدور الأرضى، والعيادات الخارجية، والمعامل، والإشاعة.

ولفت الدكتور عبد السلام شعبان، مدير مستشفى كفر صقر المركزى بالشرقية، أنه عرض خطة تطوير مستقبلية، على الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تشمل، إنشاء الدور الثالث، فى مبنى الغسيل الكلوى الجديد، على مساحة 500 متر مربع، وعمل قسم خاص بالمعامل، على أحدث طراز، وعلى أعلى مستوى، طبقا للكود، وأيضا، قسم علاج طبيعى، وقسم اخر للمناظير، والجهاز الهضمى، وان شاء الله من المتوقع الانتهاء منه خلال ثلاثة، أو أربعة شهور، القادمين.

وعن الخدمات الطبية التى يقدمها المستشفى قال إنه يتم تقديم الخدمة الطبية بالمستشفى، يوميا فى متوسط، ما بين 1000 إلى 1200 مريض يوميا موزعين ما بين عيادات خارجية، واستقبال، وطوارئ، على مدار الساعة، ومرضى نفقة الدولة، ومرضى الد خلى، ومرضى العمليات الجراحية، العيادات الخارجية، يتم تقديم الخدمة ما بين 450 إلى 550 مريضا يوميا، ويستقبل، الاستقبال والطوارئ، ما يقارب 150 حالة تقريبا يوميا.

أما العمليات الجراحية، شهدت نقلة نوعية، حيث يتم حجز الحالات من الداخلى، أو من الخارجى، أو من الاستقبال، وحالات الطوارئ، يتم عمل كافه الجراحات الموجودة، وتم ادخال جراحات، كانت غير موجودة بالمستشفى، منها الجراحات الدقيقة، حيث تم التعاقد مع الدكتور صلاح منصور استاذ الجراحة العامة وجراحة الاورام، كما يتم الآن بالمستشفى، جراحات دقيقة، وجراحات بالمنظار، بالإضافة لتشغيل العيادات الخارجية، المسائية، بشكل يومى فى المستشفى فى 6 تخصصات، هم، الأسنان والجراحة، والباطنة، والاطفال، والنساء، حيث يتم الكشف، على المرضى، من خلال مبادرة، رئيس الجمهورية، والتى تم تفعيلها، منذ شهر ديسمبر، الماضى، تعمل هذه العيادات من الساعة 2 ظهر حتى 6 مساء.

وأيضًا، تم إدخال، بعض التخصصات المستحدثة، مثل عيادة مرضى الكلى، وكلى الاطفال، وعيادة، جراحه الأورام، بيتم الكشف على الحالات، وإجراء الجراحات لها، بالإضافة، إلى تحويلها، لأحد المستشفيات، التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، المتاح فيها الخدمة، حال عدم توافرها بالمستشفى.



العناية المركزة بعد التطوير



تطوير شامل لمستشفى كفر صقر المركزى بالشرقية (1)



تطوير شامل لمستشفى كفر صقر المركزى بالشرقية (2)



داخل العناية المركزة