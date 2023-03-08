تسليم قطعة أرض لإقامة ماركت دائم لبيع السلع بأسعار مخفضة فى بيلا

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، اليوم الأربعاء، تسليم قطعة أرض ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا امام بنزايون على مساحة 220 م2، لإقامة الماركت الثابت للمواد والسلع الغذائية، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 20% إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق.

وقال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، بالتوسع والاستمرار في اقامة منافذ بيع السلع الغذائية، وضمن جهود اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة الأسواق وتوافر كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومخفضة، وكذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين وخلق أسعار تنافسية بين التجار.

وكان المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وافق خلال جلسته رقم (11) المنعقدة في 30/11/2022 علي القرار رقم (4033) الخاص بالترخيص بمقابل انتفاع لقطعة الأرض المشار إليها، لإقامة سوبر ماركت متكامل، وتجهيزه للعمل منفذ دائم، لتقديم السلع بجودة جيدة وبأسعار مخفضة للمواطنين.