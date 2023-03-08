حملات تموينية ونظافة بمدن مطوبس وبيلا وسيدي غازي والبرلس

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن مطوبس وبيلا والبرلس وسيدي غازي، عدد من الحملات التموينية، وإزالة التعديات، والإشغالات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، الحملات التموينية فقد على المخابز بواسطة اللجنة المشكلة من كلا إيمان النحراوى، نائب رئيس مركز ومدينة ،وأسامه لبيب، مفتش تموين مطوبس، والسيد الورداني، مفتش تموين مطوبس، وأسفرت الحملة عن تحرير 7حاضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار المتابعة المستمرة.

وتابع سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال النظافة العامة بنطاق المدينة، برفقته وائل عبد الحميد مجد، نائب النظافة والتجميل، مشدداً برفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية والطريق العام، لرفع كفاءة أعمال النظافة اليومية ومحيط المدارس والمداخل والمخارج وطريق الكورنيش وطريق المقابر.

كما تابع أبو شريف، الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على المخابز والمجازر والمحلات التجارية، وذلك لتقديم أفضل خدمة للمواطن، وتوفير الدعم الكامل للمواطنين، لضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة، وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر متنوعة.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الحملة المشتركة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا وإدارة التموين، اليوم الأربعاء، والتي اسفرت عن تحرير 7 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية، ما بين التلاعب في وزن الرغيف والتوقف أثناء مواعيد العمل الرسمية وعدم الإعلان، في نطاق مركز بيلا، بمشاركة أيمن غالي، نائب رئيس المركز والمدينة، ورؤساء القري، ورضا بدوي، بإدارة تموين بيلا، ومديري المكاتب التموينية بالقري وتوابعها كل في نطاق قريته، المرور على المخابز البلدية بنطاق مركز بيلا، لمراجعة أوزان الخبز، والاشتراطات الواجبة لتخزين ونظافة الأدوات المستخدمة.

وأجرت الحملة التفتيش على المخابز فى مركز بيلا، وحررت 7 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وعدم الإعلان، والتوقف أثناء مواعيد العمل الرسمية، وأُحيلوا إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

تابع أحمد عيسي، رئيس مدينة سيدي غازي، منظومة النظافة العامة والاهتمام بكافة أحياء وشوارع مدينة سيدي غازي، ونفَّذ مجلس مدينة سيدي غازي ، أعمال رفع للمخلفات وتجمعات القمامة من النقط الثابتة ومن الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة ، وذلك استمرارًا لجهود رجال قسم النظافة بمدينة سيدي غازي بشأن تكثيف أعمال رفع المخلفات ومتابعة النظافة العامة اليومية، وتابع نواب مدينة سيدي غازي ، علاء الدين ابراهيم، ومحمد صلاح عبدالجليل، ومدير قسم النظافه ،ومدير الحمله ، أعمال رفع تراكمات القمامة من كافة الشوارع الفرعية والرئيسية كل في نطاق الاحياء، والتوابع، وحسن سير وانتظام العمل بمدينة سيدي غازي وتوابعها .