تأهيل وتبطين الترع بالمنيا بتكلفة حوالى 3 مليارات جنيه..صور

المنيا- حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع تقريرا مصورا من إحدى ترع مركز مطاى شمال محافظة المنيا، والتى تم الانتهاء من اعمال تاهيلها وتبطينها، ضمن المبادرة الرئاسيه حياة كريمة لتطوير الريف المصرى.

ويعد مشروع تاهيل وتبطين الترع، واحدا من اهم مشروعات حياة كريمة التى ساهمت فى تجميل شكل القرية فى الريف بالمنيا، وحافظت على تسرب المياه، كما ساهمت أيضا فى وصول المياه لنهايات الترع والقضاء على مشاكل الرى، بالاضافة للحفاظ على ارواح المواطنين من خلال القضاء على الحشائش التى كانت مأوى للحشرات الضارة.

وهو أحد أهم المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة التى تشهدها محافظة المنيا، وتشمل 192قرية و757 تابعا لها ويتم تنفذها فى 5مراكز وهى ديرمواس وملوى، ابوقرقاص، مغاغة، العدوة، وبتكلفة حوالى 23 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى مركزى سمالوط وبنى مزار فى المرحلة الثانية بواقع 102 قرية.

ويجرى العمل فى مشروع تأهيل وتبطين الترع بشكل متوازى وقد تم الإنتهاء من عدد كبير من الترع طبقا للخطة الزمنية المعده لذلك حيث تم الإنتهاء من حوالى

وتجرى أعمال التأهيل والتبطين ويصل إجمالى العمليات التى يتم فيها التبطين والتأهيل حاليا 62عملية، بإجمالى عدد ترع 275 ترعه، بإجمالى أطوال 924كيلو متر، بتكللفة اجمالية حوالى 3مليار جنيه، وبنسبة وقد تم تنفيذ 636 كيلو متر بنسبة تصل إلى 68.8 ، وتجرى أعمال التأهيل والتبطين فى مراكز المحافظة من ديرمواس للعدوة

وقال مصطفى رجب أحد المزارعين، أن مشروع تأهيل الترع حقق طفرة كبيرة فى توافر المياه فى نهايات الترع، إلى جانب أنه أعاد الشكل الجمالى للقرية وجعل مداخل القرى شيئ مميز جدا وصورة جمالية، بعد أن ساهمت أعمال التأهيل فى القضاء على الحشائش التى كانت مأوى للزواحف والحشرات الضارة.



جانب من الترع بعد التبطين (1)



جانب من الترع بعد التبطين (2)



جانب من الترع بعد التبطين (3)