بلاش تدخين.. 10 أعراض لسرطان المعدة أبرزها اصفرار الجلد وفقدان الشهية

كتبت ميرفت رشاد

يعاني الملايين من مشكلات في البطن مثل الانتفاخ، ولكن عندما تستمر الأعراض بشكل منتظم، لا ينبغي تجاهلها، في حين أن حالات سرطان المعدة آخذة في الانخفاض ، بينما يحدث السرطان في بعض الأحيان بشكل عشوائي ، هناك أيضًا بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة في المستقبل، وتشمل تجنب التدخين، والحفاظ على وزن صحي، والحد من الأطعمة المعالجة والمالحة أو المدخنة بشكل مفرط، وإليك كل ما تريد معرفته عن سرطان المعدة، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

أعراض سرطان المعدة



من الصعب التعرف على سرطان المعدة، لأن الأشكال المبكرة من المرض لا تسبب عادةً العديد من الأعراض غير العادية، وهناك عامل آخر يجعل من الصعب اكتشاف سرطان المعدة مبكرًا وهو أن الفحوصات الروتينية لسرطان المعدة.

تشمل أعراض سرطان المعدة ما يلي:



قلة الشهية

فقدان الوزن غير المتوقع

ألم في البطن (أو البطن)

الشعور بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الطعام

حرقة في المعدة أو عسر الهضم

الغثيان والقيء مع الدم في بعض الأحيان

تورم أو تراكم السوائل في البطن

دم في البراز

فقر الدم ، الذي يجعل الفرد يشعر بالتعب أو الضعف

اليرقان ، وهو اصفرار الجلد والعينين ، ويظهر متى ينتشر السرطان إلى الكبد

من المهم السعي للحصول على تشخيص طبي مناسب إذا كنت تظهر عليك أعراض في أسفل هذه القائمة ، حيث يمكن أن يشير الكثير منها إلى مشاكل صحية أخرى ".

كيف يزيد التدخين والنظام الغذائي من مخاطر الإصابة بسرطان المعدة؟



وجد الباحثون أن اتباع نظام غذائي منتظم من الأطعمة الغنية بالملح يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإصابة بسرطان المعدة، يوصي الأطباء بتجنب الأكل بكثرة ، وخاصة الأطعمة المحفوظة من خلال التجفيف والتدخين والتمليح والتخليل ، أو التي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح المضافة، كما هو الحال مع العديد من أشكال السرطان الأخرى ، يعد التدخين عامل خطر رئيسي لسرطان المعدة أيضًا، تحتوي معظم منتجات التبغ على مجموعة من المواد المسرطنة التي لا تنتشر فقط إلى الرئتين ولكن في جميع أنحاء المريء وفي الأجزاء العلوية من المعدة، تشير أحدث الأبحاث إلى أن الأفراد الذين يدخنون هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة بمرتين من أولئك الذين لا يدخنون.