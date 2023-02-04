لماذا الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة؟

كتبت فاطمة خليل

سرطان المعدة أحد أكثر أنواع السرطانات انتشارًا، حتى أن جيل الشباب يتم تشخيص إصابتهم به، وسرطانات المعدة عادةً تنمو بطبيعتها بسرعة وخبيثة للغاية، ووجدت الأبحاث أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة مقارنة بالرجال، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

لماذا الرجال أكثر عرضة للإصابة بالسرطان؟ وفقًا للدراسات، فإن هذه الأنواع من السرطانات أكثر انتشارًا بين الرجال بسبب الاختلاف في الهرمونات.

تمتلك الإناث هرمون الاستروجين الذي يساعدهن على الحماية من الالتهابات ويقلل من فرص إصابتهن بسرطان المعدة. ما هي أعراض سرطان المعدة؟ يمكن أن تكون أعراض سرطان المعدة غامضة ومضللة للغاية في بعض الأحيان، إن الشعور بالحموضة وآلام البطن أمر شائع جدًا ويتم التعامل معه باستخفاف حتى يتطور المرض بشكل كبير في بعض الأحيان ، قد تشير هذه الأعراض إلى انخفاض مستويات الهيموجلوبين، أو فقدان الوزن المفاجئ ، أو انخفاض الشهية وهو ما يتجاهله المرضى عادةً. متى تكون الأعراض أكثر وضوحًا؟ تخزن المعدة الطعام الذي نأكله وتساعد على هضمه في الأمعاء نظرًا لأنه هيكل قابل للتوسيع بدرجة كبيرة لاستيعاب الطعام ، حتى لو كان السرطان كبيرًا جدًا ، فعادة ما يعاني المريض من الأعراض في مرحلة لاحقة وأكثر تقدمًا.

ترتبط غالبية هذه الحالات بخيارات نمط الحياة السيئة مثل النظام الغذائي غير الصحي ، والاستهلاك المفرط للملح ، جنبًا إلى جنب مع التدخين.



يلعب العمر والأسباب الوراثية أيضًا دورًا رئيسيًا ، ولكن هذه عوامل خطر غير قابلة للتعديل. ما هي بعض العلاجات الممكنة لسرطان المعدة؟

تتكون خيارات علاج سرطان المعدة من العلاج الكيميائي والجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الموجه في بعض الأحيان لكن المهم هو أن تكون على دراية بأعراض الكشف المبكر وإجراء الفحوصات المناسبة لاستبعاد أو تأكيد المرض.