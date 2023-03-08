المشدد 5 سنوات لأمين مخزن مستلزمات طبيبة بتهمة الاختلاس فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "ع.ح.م" أمين مخزن المستلزمات الطبية بمديرية الصحة بسوهاج سابقا بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه باختلاس مبلغ مليون و650 ألف من جهة عمله وعزله من وظيفته ورد المبلغ والزامه بغرامة مالية مساوى للمبلغ المستولى عليه بدائرة فسم ثانى سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بصفته موظف عمومى باختلاس منقولات من عام2005 وحتى عام2010 وجدت فى حيازته والبالغ قدرها مليون و650 ألف جنيه والمملوكة لجهة عمله بأن قام بالتزوير فى محررات رسمية واستعمالها بطريق إعداد أذون صرف وهمية وزيادة إعداد المستلزمات الطبية وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم " ص.ر.ا" 28 سنة بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بخطف طفلة تدعى "س.ع" لطلب فدية قدرها 200 ألف جنيه من أسرتها بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز ساقلته عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من أسرة الطفلة المجنى عليها باختفائها، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة حيث قام باستدراج الطفلة إلى مكان نائى وطلب فدية من أسرتها200 ألف جنيه لتحريرها، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.