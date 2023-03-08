الحبس سنة مع الشغل لمتهم بسرقة إيصالات أمانة فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "ح.ا.ح"بالحبس سنة مع الشغل لاتهامه بالشروع فى السرقة بدائرة قسم ثان سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بقيامه بالشروع فى سرقة إيصالات أمانة بدائرة القسم وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "ك.ح" بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بقتل المجنى عليه"م.ا"بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية إلى عام 2014 بدائرة مركز ساقلته عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر إصابته بطلق نارى وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهم فقام المتهم بإطلاق النار على المجنى عليه مما أسفر عن مصرعه وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.