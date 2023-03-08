المتهمون بقتل مسنة يعترفون بارتكاب الجريمة: سرقناها واشترينا بفلوسها مخدرات

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهمون ب قتل مسنة لسرقتها في منطقة الهرم عقب القبض عليهم، أنهم أنهوا حياة المجني عليها، بدافع السرقة، واستولوا على سلسلة ذهبية وهاتفها المحمول ومبلغ مالي.

اضاف المتهمون أمام رجال المباحث أنهم غقب ارتكاب الجريمة، أنفقوا جزءا من المبلغ المالي في شراء مواد مخدرة وتعاطيها، وأرشدوا عن السلسلة والهاتف المحمول، واستنادًا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، وعقب التحقيق معهم، قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة ربة منزل "مُسنة" داخل مسكنها بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص أحدهم مقيم بدائرة القسم "بنطاق محل إقامة المجنى عليها".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، واستولوا على (مبلغ مالى- سلسلة ذهبية - هاتف محمول) تم بإرشادهم ضبط (السلسلة - الهاتف المحمول - جزء من المبلغ المالى المستولى عليه) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ فى شراء المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.