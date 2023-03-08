الكشف على 1900 مواطن بمركز شباب أبو السيد بالقصاصين فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

حرص الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية على تفقد القافلة الطبية‏ فى يومها الأول والثانى بإدارة القصاصين الصحية يرافقه الدكتورة ريم مصطفى مساعد مدير المديرية ودكتورة بثينة بركات منسق القوافل العلاجية بالمديرية ودكتور محمد إبراهيم مدير اداره القصاصين الصحية وفريق إشراف مديرية الصحة.

وأوضح «حطب» أن القافله تأتى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياه كريمة» والتى تُعنى بالاهتمام بصحة المواطن والوصول للقرى الأكثر اِحتياجا وتتضمن القافله الكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة وكذلك الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية والتثقيف الصحى.

وأشار إلى أن القافلة كانت على مدار يومين وتشمل عيادات الباطنة، وجراحة، والأطفال، ومسالك والنساء، وتنظيم الأسرة، ضغط وسكر كما تتضمن أشعة ومعامل للدم والطفيليات.

كما تضمنت القافلة عيادة للكشف عن أمراض الضغط والسكر، وتحويل الحالات إلى عيادة الباطنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء صرف علاج شهرى ومتابعة الحالة من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل.

كما تقوم القافلة بحملة توعية وتثقيف صحى بالرضاعة الطبيعية وكيفية إتباع أهم الاِرشادات الطبية بدءًا من التباعد الإجتماعى وصولًا إلى أتباع كافة إرشادات النظافة العامة.

وأشارت الدكتوره بثينه بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت القافلة 1900 مواطن منها 521 مواطنا بعيادة الباطنة و518 حالة بعيادة الأطفال و216 مواطنا بالجراحة واستقبلت عيادة تنظيم الأسرة 157 سيدة و126 سيدة بعيادة النساء، بالإضافة إلى استقبال عيادة المسالك 257 حالة، أما عيادة الكشف عن الامراض المزمنه الضغط والسكر استقبلت 67 حالة، وتم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلا عن ندوات التوعيه والتثقيف الصحى للمترددين.