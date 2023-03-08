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العدل الأمريكية: شرطة مدينة لويسفيل تستخدم العنف بشكل عنصري

الأربعاء، 08 مارس 2023 08:28 م
العدل الأمريكية: شرطة مدينة لويسفيل تستخدم العنف بشكل عنصري الشرطة الأمريكية
كتب أحمد عرفة

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أكدت وزارة العدل الأمريكية، أن شرطة مدينة لويسفيل تستخدم العنف بشكل عنصري، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق ذكر مسؤول بوزارة العدل الأمريكية أن المدعي العام الأمريكي، ميريك جارلاند، قام برحلة غير معلنة إلى أوكرانيا الجمعة.

 

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن المسؤول الأمريكي، الذي لم تذكر اسمه، قوله: إن الرحلة لم يتم الإعلان عنها لأسباب أمنية.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن جارلاند تلقى دعوة إلى مدينة لفيف الأوكرانية من قبل المدعي العام الأوكراني وانضم إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر "متحدون من أجل العدالة".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن جارلاند "عقد عدة اجتماعات، وأكد عزمنا على تحميل روسيا المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبت في غزوها الجائر وغير المبرر ضد جارتها ذات السيادة".

 


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