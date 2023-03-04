وسائل إعلام أمريكية تكشف تفاصيل زيارة المدعي العام الأمريكي إلى أوكرانيا

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ذكر مسؤول بوزارة العدل الأمريكية أن المدعي العام الأمريكي، ميريك جارلاند، قام برحلة غير معلنة إلى أوكرانيا الجمعة.

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن المسؤول الأمريكي، الذي لم تذكر اسمه، قوله: إن الرحلة لم يتم الإعلان عنها لأسباب أمنية.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن جارلاند تلقى دعوة إلى مدينة لفيف الأوكرانية من قبل المدعي العام الأوكراني وانضم إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر "متحدون من أجل العدالة".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن جارلاند "عقد عدة اجتماعات وأكد عزمنا على تحميل روسيا المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبت في غزوها الجائر وغير المبرر ضد جارتها ذات السيادة".