اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس الجزائري: قضايا المرأة والأسرة ستظل من أهم انشغالات الحكومة

الأربعاء، 08 مارس 2023 12:00 ص
الرئيس الجزائري: قضايا المرأة والأسرة ستظل من أهم انشغالات الحكومة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
أ ش أ

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أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أن قضايا المرأة والأسرة، ستظل من أهم انشغالات الحكومة .. مشيرا إلى أن بلاده كرست في تشريعاتها مبدأ المناصفة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس الجزائري، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الموافق 8 مارس من كل عام، وأوردتها الرئاسة الجزائرية في بيان اليوم الثلاثاء.

وقال تبون إن المرأة الجزائرية "كانت، إبان ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، مثالا للشجاعة، مكافحة ومناضلة وفدائية، وانخرطت بالتزام وإباء -في الأمس القريب- في دحر شرور الإرهاب الهمجي، الذي استهدف ضرب الدولة الوطنية ومؤسساتها".

وأضاف أن المرأة استطاعت تولي المهام العليا بالجزائر والمسؤوليات الرفيعة في الإدارات والمؤسسات وتفوقت في أدق تخصصات العلوم والمعارف، وتتطلع إلى المشاركة في الإنعاش الاقتصادي الذي باشرته الدولة الجزائرية بالاندماج في الانطلاقة الواعدة لمشاريع المؤسسات الناشئة.

وأكد الرئيس الجزائري أن بلاده تدرك أولوية تثمين وتأهيل الموارد البشرية، مشيرا إلى أن المرأة تتقاسم مع الرجل، على حد سواء، قيم المواطنة، وتتشارك معه في الحقوق والواجبات.

 


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الجزائر



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