اليوم السابع
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الأربعاء، 08 مارس 2023 02:09 م
أكرم القصاص
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الاحتلال الإسرائيلى يجرف أراضى فى "خان يونس" ويهاجم صيادين فى بحر "بيت لاهيا"

الأربعاء، 08 مارس 2023 01:15 م
الاحتلال الإسرائيلى يجرف أراضى فى "خان يونس" ويهاجم صيادين فى بحر "بيت لاهيا" قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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جرف الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء، أراضى شمال شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان "إن آليات وجرافات الاحتلال توغلت شرق بلدة "القرارة" شمال شرق خان يونس، وقامت بأعمال تجريف وتخريب فى ممتلكات المواطنين الزراعية وتسويتها بالأرض".

واستهدفت قوات الاحتلال كذلك مراكب الصيادين في بحر بلدة "بيت لاهيا"، والأراضي الزراعية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.
وفتحت زوارق الاحتلال النار صوب مراكب الصيادين العاملة قبالة شاطئي منطقتي السودانية والواحة غرب "بيت لاهيا"، ما أجبر الصيادين على التراجع باتجاه الشاطئ خشية على حياتهم.

وأطلق جنود الاحتلال المتمركزون داخل مواقعهم وثكناتهم العسكرية شمال القطاع، النار صوب أراضي المواطنين الزراعية القريبة شرق بلدة "بيت حانون" دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتتعمد قوات الاحتلال يوميا استهداف الصيادين والمزارعين لحرمانهم من ممارسة عملهم وتحصيل لقمة عيشهم من خلال إطلاق النار وقنابل الغاز السام باتجاههم.

من جانب أخر واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء، عمليات الاعتقال ضد الفلسطينيين في محافظة "أريحا"، الواقعة شرق الضفة الغربية، منذ هجوم إطلاق نار أسفر عن مقتل مستوطن بالمحافظة الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية "إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بلدة "العوجا"، فيما اعتقلت قوات الاحتلال آخر من قرية "فصايل"، وذلك عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها".

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت عددا من الفلسطينيين من المحافظة سالفة الذكر، وبالتحديد من مخيم "عقبة جبر"، خلال اقتحامات شبه يومية على مدار الأسبوعين الماضي والحالي. 

 


الاحتلال الإسرائيلى

خان يونس

الضفه الغربيه

بيت حانون

بيت لاهيا



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