واقتحمت قوات الاحتلال منطقتي "عصيدة" و"بيت زعتة" في بلدة "بيت أمر" شمال الخليل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، واعتلى جنود الاحتلال أسطح عدد من المنازل والمحال التجارية، وأطلقوا الرصاص الحي والمطاطي صوب المواطنين ومنازلهم، حيث أصيب مواطنان بالرصاص المطاطي وآخرون بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.



واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل، وفي قرية خرسا جنوب غرب الخليل، أصيب خلالها عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام الذي أطلقه جنود الاحتلال صوبهم.