افتتاح مسجدى العبادين بقامولا والتقوى فى الأقصر الجمعة.. واستعدادات لفرش 19 مسجدا

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الوزارة، لإفتتاح مسجدين جديدة فى مدينة الطود ومدينة القرنة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

ومن جانبه أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أنه تشهد المديرية يوم الجمعة القادمة 10 مارس الجارى، بافتتاح مسجدين جديد من المساجد التى تم الإنتهاء من بنائها وتشييدها، وهى ما يلى:- (مسجد العبادين بقامولا بالقرنة - مسجد التقوى بالطود البلد بالطود)، حيث أنه سوف يحضر حفل الافتتاح كوكبة من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارتى القرنة والطود، بجانب عدد من التنفيذيين والشعبيين والمحترمين المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم إنهاء الإستعدادات بالمديرية لفرش عدد 19 مسجد على مستوى المديرية، وهى كالتالى:- (مسجد النصر بالفاخوره بمنشاة العمارى بمدينة الاقصر - مسجد عباد الرحمن بنجع البحاروة بالملاحة بالقرنة - مسجد ال جامع بالنمسا باسنا - مسجد الصالحين بالقرنة - مسجد السواكنيه بالمساويه باسنا - مسجد العتيق بالخضيرات بالبغدادى بالبياضية - مسجد الشيخ مرسى بالقرنة الجديدة بالقرنة - مسجد الشيخ خليفة بالقرنة - مسجد الشيخ سعيد بالمريس بالطود - مسجد النور بالزنيقه باصفون بإسنا.

كما تشمل تلك المساجد التي تستعد للفرش الجديد من وزارة الأوقاف، ما يلي:- (مسجد العتيق بالطراخين بالطود - مسجد ابو رجب بالقرنة - مسجد الرحمن بالهنادى باسنا - مسجد النصر بالفاخورة بمنشاة العمارى بمدينة الاقصر - مسجد عباد الرحمن بنجع البحاروه بالملاحة بالقرنة - مسجد ال جامع بالنمسا باسنا - مسجد الصالحين بالقرنة - مسجد السواكنية بالمساوية باسنا - مسجد العتيق بالخضيرات بالبغدادى بالبياضية).