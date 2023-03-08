اليوم السابع
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الأربعاء، 08 مارس 2023 06:51 م
أكرم القصاص
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إخلاء العقار المجاور لمنزل حى الجمرك المنهار بالإسكندرية لإزالة الخطورة الداهمة

الأربعاء، 08 مارس 2023 05:23 م
إخلاء العقار المجاور لمنزل حى الجمرك المنهار بالإسكندرية لإزالة الخطورة الداهمة جانب من العقار
الإسكندرية: جاكلين منير

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قامت الأجهزة التنفيذية بحى الجمرك بالإسكندرية، بمعاينة عقار رقم 8 حارة العيونى ، وتقرر تحرير محضر إخلاء للعقار المجاور رقم 6 حارة العيوني وذلك لازالة الأجزاء الخطرة والتي تشكل خطورة والاجزاء المعلقة بالعقار رقم 8.

وكانت الاجهزة التنفيذية و الامنية بالاسكندرية، قد تلقت بلاغ بسقوط أجزاء من داخل العقار رقم  8 حارة العيوني متفرع من الفراهدة العمومي ، دون اصابات ، وكلفت المهندسة نهى احمد خليفة رئيس حي الجمرك والمهندسة وفاء علي زايد سكرتير عام الحي والمهندس بعمل الازم وإزالة الخطورة

وانتقل إلى موقع الحادث قيادات حي الجمرك وجارى إزالة الأجزاء الخطرة. 

جانب من العقار (1)
جانب من العقار (1)

 

جانب من العقار (2)
جانب من العقار (2)

 

جانب من العقار (3)
جانب من العقار (3)

 

جانب من العقار (4)
جانب من العقار (4)

 

جانب من العقار (5)
جانب من العقار (5)

 

 


الاسكندرية

حى الجمرك

سقوط عقار

احياء الاسكندرية



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