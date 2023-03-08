إخلاء العقار المجاور لمنزل حى الجمرك المنهار بالإسكندرية لإزالة الخطورة الداهمة

قامت الأجهزة التنفيذية بحى الجمرك بالإسكندرية، بمعاينة عقار رقم 8 حارة العيونى ، وتقرر تحرير محضر إخلاء للعقار المجاور رقم 6 حارة العيوني وذلك لازالة الأجزاء الخطرة والتي تشكل خطورة والاجزاء المعلقة بالعقار رقم 8.

وكانت الاجهزة التنفيذية و الامنية بالاسكندرية، قد تلقت بلاغ بسقوط أجزاء من داخل العقار رقم 8 حارة العيوني متفرع من الفراهدة العمومي ، دون اصابات ، وكلفت المهندسة نهى احمد خليفة رئيس حي الجمرك والمهندسة وفاء علي زايد سكرتير عام الحي والمهندس بعمل الازم وإزالة الخطورة

وانتقل إلى موقع الحادث قيادات حي الجمرك وجارى إزالة الأجزاء الخطرة.



جانب من العقار (1)



جانب من العقار (2)



جانب من العقار (3)



جانب من العقار (4)