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النيابة العامة تقرر حبس قاتل 7 من أفراد أسرته بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيق

الأربعاء، 08 مارس 2023 03:59 م
النيابة العامة تقرر حبس قاتل 7 من أفراد أسرته بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيق حبس - أرشيفية
أ ش أ

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قرر المحامى العام لنيابات شرق الكلية بالإسكندرية، حبس متهم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته ووالديها وأخيها وثلاثة من أبنائه، وإصابة ابنه الرابع، وذلك أثناء وجوده فى منزلهم فى جلسة صلح على إثر خلافات زوجية بينهما.
 
وكان فريق من النيابة العامة قد عاين موقع الحادث بمنطقة أبو سليمان، دائرة قسم شرطة ثانى الرمل، وتبين من المعاينة وجود الجثث وسط بركة من الدماء والعثور على 20 فارغ طلق نارى أطلقها المتهم على المجنى عليهم.
 
واستمعت النيابة العامة لشهود العيان، كما أمرت بالتحفظ على السلاح المستخدم، وفوارغ الطلقات النارية، وقررت ندب فريق من البحث الجنائى للمعاينة ورفع البصمات، كما طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
 
وتعود أحداث الواقعة حين تلقى مأمور قسم شرطة ثانى الرمل بلاغا عن ورود إخطار من أهالى منطقة أبو سليمان، دائرة القسم بإطلاق شخص طلقات رصاص على أسرته.
 
وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية لموقع البلاغ، وتبين أن الشخص المذكور أطلق النيران على زوجته وأخيها ووالديها وأبنائها الثلاثة بعد وقوع مشاجرة بينه وبين زوجته، وعدم موافقتها على الرجوع إليه خلال انعقاد جلسة للصلح بين الطرفين.
 
وأسفر الحادث عن مصرع الزوجة والأبناء ووالد ووالدة الزوجة وشقيقها، كما أصيب طفل صغير بطلق نارى فى حالة حرجة، وتم نقله إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج.
 

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