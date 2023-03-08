أمراض الشيخوخة تؤثر على صحة القلب

كتبت فاطمة خليل

مع تقدمك فى العمر يمر جسمك بالعديد من التغييرات، ليس فقط من حيث الهرمونات ، لكن أيضًا فيما يتعلق بوظائف الأعضاء، والقلب هو أحد أهم أجزاء الجسم، وهو المسئول عن ضخ الدم وحمل الأكسجين والمواد المغذية فى جميع أنحاء الجسم، ومع ذلك هناك العديد من العوامل بما فى ذلك الشيخوخة يمكن أن تؤثر على القلب، ما يجعل الشخص عرضة لأمراض القلب، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".



أمراض الشيخوخة تؤثر على قلبك 1- زيادة الوزن

التمثيل الغذائى عملية كيميائية فى الجسم تقوم بتحويل الطعام إلى طاقة، ما يساعد فى عملية إنقاص الوزن، ومع ذلك فإن معدل الأيض يكون أعلى عندما يكون الشخص شابًا، وعندما يصل الشخص إلى 50 عامًا أو أكثر، يتضاءل التمثيل الغذائى، ما يجعل من الصعب عليه الحفاظ على وزن صحى، وهذا يمكن أن يجعل الشخص عرضة للسمنة، ومقاومة الأنسولين، وارتفاع الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم.

2- ارتفاع ضغط الدم

مع تقدمك فى العمر يزداد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وبحسب جمعية القلب الأمريكية ارتفاع ضغط الدم يحدث عندما تكون قوة تدفق الدم عبر الأوعية الدموية عالية جدًا باستمرار.

وبمرور الوقت تتلف البطانة الداخلية الملساء لجدران الشرايين، ما يؤدى إلى انسداد وزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية.

3- تصلب الشرايين وضيقها

تزيد الشيخوخة من خطر إصابة الشخص بتصلب الشرايين، وهو تراكم الدهون والكوليسترول والمواد الأخرى على جدران الشرايين.

ويمكن أن يؤدى تراكم اللويحات إلى تصلب الشرايين وضيقها، ما قد يؤدى إلى منع تدفق الدم، وفى بعض الأحيان يمكن أن تنفجر اللويحة أيضًا وتؤدى إلى تجلط الدم.

4- تغيرات فى ضربات القلب

هناك فرصة متزايدة لعدم انتظام ضربات القلب لدى كبار السن، يُعرف هذا أيضًا باسم الرجفان الأذينى، والذى يعتبر وفقًا لـWebMD سببًا رئيسيًا للسكتة الدماغية لدى كبار السن، ومع الرجفان الأذينى هناك دائمًا خطر تكوين جلطة دموية يمكن أن تنتقل إلى الدماغ مسببة السكتة الدماغية.

5- الذبحة الصدرية

وفقًا لمجلة جمعية القلب الأمريكية فإن الذبحة الصدرية عرض متكرر جدًا لدى كبار السن ويصبح أكثر شيوعًا مع تقدم العمر.

وتسمى الذبحة الصدرية بدون أى ألم إقفار صامت، وغالبًا ما يوصف الألم بأنه ضغط أو ثقل أو ضيق أو ألم فى الصدر.